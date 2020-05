Neste episódio Rúben Gomes falou-lhe dos benefícios de usar máscara e de pessoas que acreditam que o mundo é plano. Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 09h30 e 17h25.

Há quem acredite que o mundo é plano. Faz sorrir até o velho que usa fralda.

Neste episódio Rúben Gomes falou-lhe dos benefícios de usar máscara e de pessoas que acreditam que o mundo é plano. Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 09h30 e 17h25.

“Olá! Aí que lindo ouvinte com máscara como mandam as recomendações. Muito bem!!! Que grande orgulho que eu tenho em poder falar consigo que é uma pessoa responsável! Claro que quando digo lindo, é mesmo em sentido figurado uma vez que agora nem temos como ver se uma pessoa tem um belo sorriso que compense tudo o resto no corpo.”



Quer ouvir o resto?

Episódio anterior: 'Bem me quer, mal me quer'