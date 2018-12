Todos os anos, os tradicionais mercados de Natal da cidade do Luxemburgo transformam a Place d'Armes, a Place de la Constitution e a Place de Paris numa autêntica aldeia de Natal.

Radio Latina 1

Há magia de Natal pelas ruas do Luxemburgo

Até 24 de dezembro, na principal praça da Capital, assentam arraiais, pequenas barracas em madeira, para gaúdio dos transeuntes. Velas, brinquedos, artigos de decoração, doces, bebidas típicas como o Glühwäin (vinho quente) e gastronomia típica como a famosa Grillwurscht (salsicha grelhada), as Mettwurscht (salsichas luxemburguesas) ou as Gromperekichelcher (pastéis de batata),

Para os amantes de patins o "Knuedler on Ice" é a atração ideal nesta época natalícia. Instalado na Place Guillaume II, o ringue de patinagem, parcialmente coberto, com uma superfície total de 800m2, oferece aos visitantes momentos únicos de lazer em família ou entre amigos.

O ringue de patinagem dispõe, igualmente, de um espaço "espectadores" e de um espaço aquecido com uma aldeia gastronómica, onde encontra bebidas quentes e diversas especialidades culinárias. No local está instalada uma rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.