Comunais 2023

Há comunas que não vão a votos por falta de candidatos

Bourscheid, Nommern, Stadtbredimus, Vichten, Weiler-la-Tour e Winseler. Estas são as seis comunas em que os residentes foram dispensados de votar a 11 de junho, nas eleições comunais.

Uma informação avançada pelo Ministério do Interior à Rádio Latina. A razão apontada é muito simples: não há candidatos suficientes para que se realizem eleições. Quer isto dizer que o número de candidatos é igual ou menor aos postos disponíveis.

Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

Mas como então decidir quem vai assumir o lugar de burgomestre ou de vereador? Segundo o Ministério do Interior cabe aos candidatos decidirem e votar entre si quem assume que posto político na comuna.

