A atividade de assistente parental é reconhecida como profissão independente desde o final de 2017. Destina-se ao acolhimento de crianças até aos 12 anos de idade no domicílio do profissional.

Há cada vez menos assistentes parentais no Luxemburgo

Está a diminuir o número de assistentes parentais no Luxemburgo. O número passou de 532, em 2019, para 486, em 2020, e depois para 448 no ano passado, segundo dados divulgados pelo ministro da Educação na resposta a uma questão parlamentar



Segundo Claude Meisch, há cada vez menos pessoas interessadas na profissão, com o número de candidatos a cair de cerca de 100 por ano, para 13 em 2021. No ano passado, dos 13 candidatos que iniciaram o procedimento para se tornarem assistentes parentais, apenas 10 concluíram o processo. Por outro lado, 49 deixaram a profissão.

O ministro da Educação garante no entanto querer preservar este serviço, que considera ser um “importante elemento” da educação não-formal, constituindo para muitas famílias a opção mais útil e adequada. Por essa razão, a atividade de assistente parental será alvo de uma reforma.

Em novembro há eleições na comuna de Mertzig e o voto é obrigatório

Em novembro, os residentes da comuna de Mertzig são chamados às urnas e o voto é obrigatório. Em causa estão as eleições complementares para eleger dois conselheiros comunais, após a demissão de Cathy Meurisse e a saída de Mady Webber. O escrutínio está marcado para o dia 20 de novembro.

Como em qualquer ato eleitoral no Luxemburgo, as pessoas recenseadas são obrigadas a votar. Os eleitores que não cumprirem o dever arriscam-se a multas. Uma primeira abstenção não justificada pode ser punida com uma multa de 100 a 250 euros. Em caso de reincidência nos cinco anos seguintes, a coima pode ir de 500 a 1.000 euros.

No âmbito das últimas eleições legislativas, em 2018, a edição inglesa do Luxemburger Wort noticiou que os últimos casos de cidadãos penalizados por não terem comparecido na mesa de voto do dia do escrutínio remontavam a 1963 e 1964.

Note-se que a lei em vigor permite o voto por correspondência a qualquer pessoa já inscrita nos cadernos eleitorais. Os pedidos podem ser feitos através da plataforma MyGuichet.lu ou por correio (o formulário pode ser impresso ou obtido junto da comuna).

Mas há datas a respeitar. Se o eleitor recebeu a convocatória para participar nas eleições numa morada no estrangeiro, tem de fazer o pedido até ao dia 11 de outubro. Se a recebeu numa morada luxemburguesa, o prazo para o envio do pedido termina a 26 de outubro.

Grão-Duques Herdeiros levam príncipe Charles à Schueberfouer

Os Grão-Duques Herdeiros visitam a Schueberfouer esta terça-feira. A Maison du Grand-Duc refere num comunicado que Guillaume e Stéphanie vão levar o filho, o príncipe Charles, à tradicional feira luxemburguesa, às 14h15, na capital.

A Schueberfouer, situada na praça Glacis, em Limpertsberg, foi fundada em 1340 por Jean l'Aveugle e todos os anos atrai milhares de visitantes.

Este ano, a feira regressou ao seu formato habitual, depois das restrições associadas à covid-19, e conta com 223 estabelecimentos de feirantes.

A edição de 2022 começou no dia 19 de agosto e termina na próxima quarta-feira, 7 de setembro.

Instagram multado em 405 ME por violação de privacidade de menores na UE

A rede social Instagram foi multada em 405 milhões de euros por violação no tratamento de dados de menores, de acordo com o regulador irlandês, que atua em nome da União Europeia, citado pela agência de notícias France-Presse.

O regulador abriu uma investigação no final de 2020, para determinar se a rede social colocou em prática a segurança necessária para proteger os dados dos utilizadores, especialmente os dos menores de idade. Isto porque, para abrir uma conta é preciso ter pelo menos 13 anos.

Uma das preocupações da entidade prende-se com facto de os utilizadores com menos de 18 anos conseguirem facilmente mudar para uma conta profissional. Este tipo de conta exige que os utilizadores tornem os seus dados de contacto públicos, ficando visíveis para todos no Instagram.

O regulador também criticou o Instagram, dizendo que o conteúdo das contas de menores era aberto por padrão em determinados horários para todos os utilizadores e não restrito apenas a subscritores aprovados.

Futebol feminino. Luxemburgo joga frente à campeã europeia

A seleção feminina de futebol do Luxemburgo joga esta terça-feira mais uma partida a contar para o grupo D de qualificação do próximo mundial de 2023.

Depois de ter perdido na passada sexta-feira, em casa, por 2-1, frente à Irlanda do Norte, o Luxemburgo enfrenta agora a campeã da Europa, Inglaterra, com quem perdeu na primeira volta por 10-0, no Grão-Ducado. O embate vai ter lugar no estádio Stoke City, às 20h30.

O grupo D é liderado pela Inglaterra, com 27 pontos em nove jogos, seguida pela Áustria (19) e Irlanda do Norte (16). O Luxemburgo está em quarto lugar do grupo com 9 pontos, à frente da Macedónia do Norte (6) e da Letónia (3).

O mundial de futebol feminino de 2023 vai ser disputado na Austrália e Nova Zelândia.

Textos: Redação Latina | LUSA

