Sobretudo no ensino fundamental.

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 25 NOV 2021

Há cada vez mais surtos de covid-19 nas escolas luxemburguesas

Sobretudo no ensino fundamental.

Quase 17% das novas infeções foram registadas na comunidade escolar, na semana passada, principalmente nas escolas do ensino fundamental. Foram detetados três surtos de covid-19 no sistema de ensino luxemburguês, segundo o relatório semanal do Ministério da Saúde referente à semana de 15 a 21 de novembro.

Um deles ocorreu na escola Boudersberg, em Dudelange. A 10 de novembro apareceu um caso positivo numa turma do ciclo 2. Nos dias seguintes houve mais cinco casos positivos na mesma sala de aula, o que levou as autoridades sanitárias a colocarem toda a turma em quarentena, sem possibilidade de sair de casa.

Seis casos positivos numa turma do ciclo 2 foram registados no centro escolar Raoul Follereau, em Rambrouch. Estes casos foram detetados a 21 de novembro, quando as crianças realizaram um autoteste rápido em casa. Também aqui, toda a turma foi colocada em quarentena, no domicílio.

Já na escola fundamental Chemin Rouge, em Sanem, houve 14 alunos e um professor infetados. Tudo começou a 14 de novembro quando um aluno do ciclo 2 obteve resultado positivo no teste de despistagem ao SARS-CoV-2. Desde então e até 23 de novembro, houve mais casos em turmas do ciclo 2, 3 e 4. Resultado: as autoridades colocaram quatro turmas em quarentena com possibilidade de frequentar as aulas. No entanto, duas turmas ficaram colocadas em quarentena em casa.

Taxa de imunidade coletiva sobe para 77% no Luxemburgo

Semana a semana, a taxa de imunidade coletiva vai aumentando no Luxemburgo, situando-se atualmente nos 77% (população com mais de 12 anos), quando na semana anterior era de 76,4%. O objetivo do Governo, é no entanto ultrapassar os 80%.

Olhando para os dados da semana de 15 a 21 de novembro, observa-se que grande parte das doses administradas são de reforço. São recomendadas pelas autoridades de Saúde para reforçar a imunidade face à variante Delta do SARS-CoV-2, mas não contribuem para aumentar a taxa de imunidade coletiva.

Nessa semana foram administradas um total de 18.088 doses, das quais 11.156 foram doses de reforço. 2.924 pessoas receberam a primeira dose, enquanto que 4.008 foram inoculadas com a segunda dose, estando com esquema vacinal completo.

Variante Delta reduz para 40% eficácia das vacinas contra transmissão

"Há dados que sugerem que antes da chegada da variante Delta as vacinas reduziam a transmissão em cerca de 60%, com a Delta tal caiu para 40%". Quem o diz é o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

As vacinas contra a covid-19 em circulação previnem a doença grave e a morte, mas não evitam a infeção e a transmissão do coronavírus SARS-CoV-2, uma situação para a qual os especialistas e a OMS têm advertido recorrentemente, aconselhando as pessoas, mesmo as vacinadas, a manterem as medidas de proteção, como a lavagem das mãos, o uso de máscaras e o distanciamento físico.

A Europa é de novo o epicentro da pandemia, que, segundo a OMS, poderá causar no continente 700 mil mortos adicionais até à primavera.

Devem as crianças ser, ou não, vacinadas contra a covid-19?

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) revela hoje a decisão sobre administração da vacina anticovid-19 da BioNTech/Pfizer a crianças dos 5 aos 11 anos, podendo ser a primeira na União Europeia (UE) para esta faixa etária.

Muito provavelmente o parecer será divulgado ao final da tarde.

A ser aprovado este uso, será a primeira vacina na UE para crianças desta faixa etária, numa altura em que se verificam aumentos de casos nestas idades e quando os Estados Unidos já a administram.

Ministério da Saúde promove direto no Facebook em português

A página do Ministério da Saúde do Luxemburgo ‘fala’ português.

Durante 60 minutos, dois especialistas de origem portuguesa vão estar disponíveis para responder a todas as perguntas sobre a vacinação ou ainda para tirar dúvidas às pessoas que receiam ser vacinadas. Um dos participantes é o coordenador da Helpline Saúde, Raphaël Torres, que vai estar acompanhado pelo médico de clínica geral Ricardo David Da Florencia.

Esta sessão de perguntas e respostas está marcada para esta quinta-feira (25) a partir das 17:00. As questões podem ser colocadas durante o direto, ou mesmo antes através do Facebook do Ministério da Saúde (https://www.facebook.com/events/932710790953532/.).

Desde o início da pandemia, que o Ministério da Saúde tem utilizado as redes sociais para comunicar com os cidadãos, sendo que as sessões de perguntas e respostas no Facebook têm tido muitos seguidores.

Profissionais da saúde do Grão-Ducado em minuto de silêncio

Os ‘blusas brancas’, como os próprios se denominam, cumprem um minuto de silêncio esta quinta-feira, ao meio-dia.

A ação mobiliza médicos e prestadores de cuidados de saúde de todas as instituições do Luxemburgo. Objetivo: chamar a atenção sobre as consequências da pandemia tanto no setor da Saúde como na vida privada.

Os profissionais da saúde alertam que chegaram ao limite das capacidades físicas e psicológicas após quase dois anos de pandemia de covid-19, num setor que já tinha falta de recursos humanos.

Pedem aos não vacinados para se inocularem e os imunizados para tomarem a dose de reforço. Dizem que é “urgente agir para evitar um novo confinamento”.

Itália excluí não vacinados do acesso ao certificado sanitário no Natal

O Governo italiano determinou o reforço da utilização do certificado sanitário durante a época natalícia, excluindo os não vacinados de atividades de lazer para conter o aumento de casos de covid-19.

A utilização do certificado sanitário, habitualmente disponibilizado a vacinados, recuperados ou com teste negativo, será reforçada e restringida.

Com o objetivo de ‘salvar’ o Natal, entre 06 de dezembro e 15 de janeiro o certificado sanitário apenas será concedido a vacinados e recuperados da doença.

Fuga de CO2 em central nuclear espanhola

Um trabalhador da central nuclear de Ascó, em Espanha morreu e outros três ficaram feridos devido a uma fuga de dióxido de carbono (CO2) ocorrido esta quarta-feira, quando realizavam trabalhos de manutenção nas instalações.

Segundo avançaram fontes dos bombeiros, o acidente ocorreu num local não vinculado à atividade radiológica da central, numa zona onde os operários realizavam trabalhos de manutenção do sistema contra incêndios da instalação.

Foi aberta uma investigação para apurar as causas do incidente.

Primeira-ministra sueca forçada a demitir-se no dia da sua eleição

Menos de oito horas após a sua nomeação pelo Parlamento, a nova primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, foi forçada esta quarta-feira a renunciar ao cargo, depois do chumbo do seu orçamento e do abandono dos aliados de coligação.

Eleita para ser a primeira mulher na Suécia no cargo de primeiro-ministro, após vários dias de difíceis negociações, Andersson foi vítima de um penoso jogo político.

A economista de 54 anos - até agora ministra das Finanças do seu antecessor, Stefan Lofven - tinha garantido ‘in extremis’ o apoio necessário para chegar ao poder, graças a um acordo de última hora com o partido da Esquerda. Contudo, um outro partido relevante no Parlamento sueco, o Partido do Centro, insatisfeito com as concessões feitas à esquerda, retirou o seu apoio ao orçamento.

Macron e Johnson prometem medidas contra travessias ilegais na Mancha após naufrágio

O Presidente de França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometem novas medidas para travar as travessias ilegais de migrantes no Canal da Mancha.

Pelo menos 31 migrantes morreram esta quarta-feira a tentar atravessar o Canal da Mancha, que liga França ao Reino Unido, na sequência do naufrágio de uma embarcação ao largo de Calais.

Sporting está nos 'oitavos' da Liga dos Campeões

O Sporting garante, pela segunda vez, o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol. Os ‘leões’ venceram, ontem, em casa o Borussia Dortmund, por 3-1, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo C.

O Sporting, que apenas tinha passado a fase de grupos em 2008/09, é segundo do Grupo C, com nove pontos, menos seis do que o líder Ajax, mais três do que o Dortmund, sobre quem tem vantagem no confronto direto. O Besiktas ainda não pontuou.

FC Porto continua firme na luta pelos ‘oitavos’ da ‘Champions’

O FC Porto perdeu ontem por 2-0 no estádio do Liverpool, na quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, mas continua a depender apenas de si para se qualificar para os oitavos de final.

O FC Porto beneficiou da derrota por 1-0 sofrida pelo Atlético de Madrid na receção ao AC Milan para se manter no segundo lugar da ‘poule’, com cinco pontos, mais um do que espanhóis e italianos, necessitando de vencer na última ronda receção aos ‘colchoneros’ para não ficar dependente do resultado do jogo entre milaneses e Liverpool.

Redação Latina | Lusa | Foto AFP