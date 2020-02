O Embaixador António Gamito garantiu à Rádio Latina que a técnica da Segurança Social, que ficará no Luxemburgo de forma permanente, começa a trabalhar na próxima semana.

"Há atualmente 250 portugueses com pensões em atraso no Luxemburgo"

O Embaixador António Gamito garantiu à Rádio Latina que a técnica da Segurança Social, que ficará no Luxemburgo de forma permanente, começa a trabalhar na próxima semana.

O número de portugueses no Luxemburgo com pensões em atraso caiu de 1.700 para 250.



De acordo com o Embaixador de Portugal no Grão-Ducado, António Gamito, o trabalho levado a cabo nos últimos meses pela Embaixada e pelas estruturas intermédias do Centro Nacional de Pensões (CNP) de Portugal permitiu resolver centenas de casos, restando agora cerca de 250.

Falando à Rádio Latina no Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, o diplomata garantiu também que está quase a chegar ao Luxemburgo a técnica da Segurança Social que ficará de forma permanente no país para evitar uma nova “situação de atraso tão gravosa”. A funcionária em questão, uma técnica superior da Segurança Social, chega na próxima semana.

Há vários anos que centenas de imigrantes portugueses no país se queixam de atrasos nas pensões a que têm direito pelo trabalho efetuado em Portugal. Em causa estão atrasos por parte da Segurança Social Portuguesa na entrega de documentos. Espera-se que a chegada da funcionária da Segurança Social acelere a resolução dos processos.

Segundo o Embaixador português, restam então cerca de 250 casos por resolver. No entanto, em dezembro último, aquando da sua deslocação ao Luxemburgo, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, disse que havia no país 500 portugueses com pensões em atraso. Número que terá então descido graças às permanências sociais realizadas no Luxemburgo no mês de fevereiro.

