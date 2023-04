Em 2022, sete pessoas pediram para serem indemnizadas.

Radio Latina 11 min.

Atualidade em síntese 21 ABR 2023

Há 40 pessoas com problemas depois de vacinadas contra a ‘covid’

Em 2022, sete pessoas pediram para serem indemnizadas.

As autoridades luxemburguesas reportam atualmente 40 pessoas com "efeitos colaterais" depois da toma da vacina contra a covid-19. Em março, a ministra da tutela, Paulette Lenert, tinha referido apenas que havia 36 casos em estudo. Apesar de vários relatos de casos de pessoas com efeitos colaterais, esta é a primeira vez que anuncia o número total de pessoas com danos físicos graves após a toma da vacina.

Entre os sintomas relatados, há pessoas com dores musculares ou nas articulações, incluindo dois casos de piora de sintomas de artrite reumatoide e uma incapacidade funcional do ombro do braço vacinado.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert lembra que, segundo a lei luxemburguesa, cabe ao Estado indemnizar as pessoas que adquiriram invalidez física e duradoura, ou aos familiares de quem morreu, na sequência de uma vacina obrigatória ou recomendada.

Nestes casos, os interessados devem solicitar indemnização ao Ministério da Saúde. O valor só será acordado depois de uma perícia independente provar a ligação dos danos com a vacina. Quanto aos tratamentos, são suportados pela Caixa Nacional de Saúde.

Em 2022, sete pessoas pediram para serem indemnizadas, mas ainda decorre a decisão judiciária sobre os casos. Entretanto, também no ano passado, o Estado indemnizou três pessoas, mas devido a danos provocados pela vacina contra a gripe suína.

Habitação. Mais de 700 pessoas com dificuldades pediram ajuda à capital

Pelo menos 700 pessoas pediram ajuda ao serviço de habitação da cidade do Luxemburgo em 2022. Concretamente, o serviço tratou 712 dossiês, mais 100 do que no ano anterior.

De acordo com a autarquia, na maior parte dos casos, “são as dificuldades financeiras que levam os cidadãos a pedir ajuda ao serviço da habitação da comuna”.

A comuna tem atualmente 879 habitações para arrendamento, verificando-se um aumento de 25% face a 2017. Além disso, estão previstas novas construções e aquisições nos próximos anos, com o objetivo de ajudar “ainda mais pessoas em situação de precariedade”.

Entre as 879 habitações, há apartamentos e também quartos mobilados. Para poder arrendar as habitações da capital, os candidatos têm de preencher determinados requisitos, como por exemplo não deter qualquer bem imobiliário.

Quem ganha o salário mínimo não deve pagar impostos, reivindica OGBL

A OGBL quer que o salário mínimo suba 10%. Esta é uma das reivindicações do sindicato em ano de eleições comunais e legislativas.

Quem ganha o salário mínimo não deve pagar impostos, reivindica OGBL Sindicato defende que quem ganha menos deve pagar menos e quem ganha mais deve pagar mais. Pede também um aumento de 10% do salário mínimo.

O aumento do salário mínimo consta na lista de prioridades dos sindicalistas. Consideram que o ordenado mínimo “tem absolutamente de aumentar e de forma estrutural”. Segundo a OGBL, se se excluir o chamado ‘ajuste dos mínimos sociais’ – ajuste à evolução geral dos salários –, o ordenado mínimo progrediu apenas 0,9% nos últimos anos.

Além da subida de 10%, o maior sindicato do país defende que quem ganha o ordenado mínimo não deve pagar impostos.

Continua a aumentar o desemprego no Luxemburgo

Em março, o número total de desempregados inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) foi de 15.332, o que representa um aumento de 5,2% face a março de 2022. A taxa de desemprego situa-se, assim, nos 4,9%. Ligeiramente acima da taxa apontada no mês anterior (4,8%).

O número de candidatos a um posto de trabalho está a aumentar em todas as categorias, à exceção daqueles inscritos há mais de um ano.

Além disso, o número de novos inscritos também aumentou. No mês de março inscreveram-se 2.526 pessoas, mais 5,5% que em março do ano passado. Oitenta e duas inscrições foram de refugiados provenientes da Ucrânia.

Já o número de residentes desempregados que recebem o subsídio de desemprego aumentou 11,8% no espaço de um ano, para os atuais 8.838. O número de beneficiários de uma medida em prol do emprego é de 4.265.

Em relação às ofertas de trabalho, os empregadores notificaram 3.938 novas vagas à ADEM no mês passado, o que corresponde a uma diminuição de 25,2% em relação ao mês homólogo de 2022.

Governo suspende financiamento ao Luxembourg Science Center

O ministro da Educação anunciou a rescisão do contrato de financiamento do Luxembourg Science Center (LSC). O centro de ciência e tecnologia sediado em Differdange está a ser alvo de uma investigação por alegadas irregularidades na sua gestão, práticas fiscais duvidosas e conflito de interesses.

O ministro referiu, também, que os próximos seis meses servirão para estudar novos modelos de gestão do Luxembourg Science Center.

Desde a sua abertura, em 2017, o Centro já recebeu financiamento do Ministério da Educação no valor de 21 milhões de euros, incluindo quase 3 milhões de euros (2.862.500) euros em 2022.

O centro de ciência está, também, a ser submetido a uma auditoria da Inspeção-Geral das Finanças pedida pelo ministro, que deverá ser concluída nas próximas semanas.

Brasileiros no topo da lista da nacionalidade luxemburguesa para não residentes

Quase metade das novas atribuições de nacionalidade em 2022 no Grão-Ducado diz respeito a pessoas que não vivem no país (49%), com os brasileiros a liderar a tabela.

No ano passado, 3.228 cidadãos que viviam no Brasil tornaram-se cidadãos luxemburgueses.

O número de pessoas a pedir nacionalidade luxemburguesa sem residir no país aumentou 54,4% em relação ao ano anterior. Em números absolutos isto corresponde a quase 10.500 pessoas que se tornaram luxemburguesas, segundo os dados divulgados pelo Instituto de Estatística do Luxemburgo.

Quer ver o Parlamento por dentro?

A Câmara dos Deputados vai abrir as portas ao público este sábado. Qualquer pessoa interessada em ver o interior do Parlamento e informar-se sobre o papel e funcionamento da instituição, poderá fazê-lo entre as 10h e as 18h. Basta comparecer munido do bilhete de identidade.

De acordo com uma nota divulgada pelo Parlamento, a instituição não só abrirá as portas como estarão também presentes os deputados, com quem os visitantes poderão conversar.

François Bausch participa em mais uma reunião do grupo de Defesa da Ucrânia



O ministro da Defesa, François Bausch, participa esta sexta-feira na reunião do 'Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia', a convite do Secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin.

A reunião vai ter lugar na base norte-americana de Ramstein, na Alemanha, e têm-se repetido desde o mês de abril do ano passado, contando com mais de 40 países.

François Bausch deverá reafirmar o compromisso do Luxemburgo no apoio à Ucrânia.

Recorde-se que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou, na segunda-feira, os países parceiros pelos atrasos no envio de armas para a Ucrânia, dizendo que isso se traduz em vidas perdidas no campo de batalha.

Ainda não há data para a reabertura do túnel de Schieburg

Ainda não há data para a reabertura do túnel de Schieburg. De acordo com a RTL, “a estabilização dos 400 metros cúbicos de rocha que foram projetados para o túnel será mais complicada do que aquilo que se pensou inicialmente”.

Prevê-se que as obras demorem ainda entre três e quatro semanas. Só depois disso é que a pedra será progressivamente removida do túnel. Os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) esperam poder avançar a data de reabertura da infraestrutura no próximo mês, segundo o canal luxemburguês.

De acordo com informação avançada no mês passado pelos CFL, o incidente em Schieburg aconteceu durante obras na abóbada do túnel e não numa situação normal de circulação de comboios. Não foi detetado nenhum problema que apontasse para a possibilidade do desabamento.

O colapso aconteceu a 27 de agosto do ano passado.

Speedmarathon. Hoje há mais controlos de velocidade no país

O Luxemburgo participa hoje na operação europeia de luta contra o excesso de velocidade nas estradas. A operação "Speedmarathon" começou à meia noite desta sexta-feira e dura 24 horas.

A operação faz parte de uma campanha de segurança rodoviária a nível europeu sob a égide da Roadpol (Rede Europeia de Polícia Rodoviária) e é levada a cabo noutros países da União Europeia.

A "Speedmarathon" tem como objetivo alertar para os perigos do excesso de velocidade para evitar acidentes rodoviários. A operação será amplamente coberta nas redes sociais da polícia luxemburguesa, incluindo Twitter e Instagram, com informações sobre os locais das operações.

A polícia luxemburguesa reitera que a velocidade continua a ser a principal causa de acidentes mortais nas estradas do país.

Valorlux lança projeto piloto Spin. Sistema para reutilizar utensílios no ‘take away’ ou entrega ao domicílio

Emprestar louça reutilizável gratuitamente. Este é o objetivo do projeto piloto “Spin” apresentado pela associação Valorlux.

Daqui a dois anos, ou seja, a partir de 1 de janeiro de 2025, entra em vigor a lei dos resíduos que vai proibir a utilização de recipientes, pratos ou ainda talheres de uso único para os serviços de venda “take away” ou ainda de entrega ao domicílio.

A fim de preparar da melhor forma a introdução da lei, a Valorlux, associação especializada na recolha e reciclagem do lixo, apresentou o projeto “Spin”.

Numa fase inicial do projeto piloto, os consumidores poderão pedir emprestado copos de 0,3l a fim de transportarem as bebidas. Após utilização os recipientes poderão ser colocados num depósito. Para o consumidor, a utilização é gratuita a partir do momento que devolve o material, num prazo de 12 dias. Para casa utensilio não devolvido é debitado uma caução de 5 euros.

Ao todo, vão circular, inicialmente cinco mil copos no território da cidade Luxemburgo. Para já vai haver 15 pontos de distribuição na capital.

Princesa Alexandra casa-se este sábado

Amanhã o dia será de festa no Luxemburgo. A princesa Alexandra casa-se no registo civil com o francês Nicolas Bagory. A cerimónia tem lugar no edifício da comuna da capital. O público vai poder dar as boas-vindas aos noivos e à restante família grã-ducal.

Princesa Alexandra casa-se este sábado A princesa é a única filha do casal grã-ducal. Alexandra nasceu em 1991. O futuro marido Nicolas Bagory é originário da Bretanha.

A princesa é a única filha do casal grã-ducal. Alexandra nasceu em 1991. O futuro marido Nicolas Bagory é originário da Bretanha. Trabalha na criação de projetos sociais e culturais, depois de ter estudado ciências políticas e clássicas.

João Luís Barreto Guimarães na 'Primavera dos Poetas'

O poeta portuense João Luís Barreto Guimarães é um dos convidados do 'Printemps des Poètes Luxembourg' 2023, que decorre este fim de semana, de sexta (21) a domingo (23), em três diferentes salas do país.

João Luís Barreto Guimarães na Primavera dos Poetas O poeta foi galardoado com o Prémio Pessoa 2022 e foi distinguido com vários outros prémios literários.

O evento arranca às 20h de sexta-feira, na sala Kulturfabrik, em Esch-sur-Alzette, com leituras do português João Luís Barreto Guimarães, da luxemburguesa Elise Schmit e mais cinco poetas.

No sábado, o poeta do Porto, galardoado com o Prémio Pessoa 2022, tem a sua última participação, na 'Grande noite da poesia', juntamente com mais 11 autores, a partir da 19h, na abadia Neimënster, na capital.

A entrada na Primavera dos Poetas é livre, mas requer inscrição prévia nos locais.

Sporting empata com Juventus e falha meias-finais da Liga Europa

O Sporting falhou ontem o apuramento para as meias-finais da Liga Europa de futebol, ao empatar 1-1 na receção à Juventus, em jogo da segunda mão dos quartos de final da competição, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Nas meias-finais, agendadas para 11 e 18 de maio, a Juventus vai ter pela frente os espanhóis do Sevilha, que ontem eliminaram os ingleses do Manchester United.

Futebol. Hesperange visita Käerjeng cada vez mais perto do seu primeiro título

A 26a jornada da Liga BGL de futebol arranca este sábado, com duas partidas: Rosport - Mondorf, às 16h, e Wiltz - Differdange, às 18h.

Os restantes e principais jogos têm lugar no domingo, todos às 16h. Entre eles, o líder Hesperange visita o aflito Käerjeng, enquanto o perseguidor F91 Dudelange recebe o também aflito Mondercange.

Há também o dérbi Jeunesse d'Esch - Fola d'Esch, o Niederkorn recebe o Etzella, o Hostert faz o mesmo ao Titus Pétange e na capital joga-se o Racing Luxemburgo - Strassen.

A cinco jogos do final do campeonato, o Hesperange está cada vez mais próximo de alcançar o seu primeiro título de campeão nacional do Luxemburgo. Lidera com 66 pontos, mais 6 do que o F91 Dudelange e mais 9 do que o Niederkorn. O Hostert é último, com 17 pontos.

Textos: Redação Latina | Lusa | Foto: Moritz Frankenberg/dpa