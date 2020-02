A atriz é a mais recente personalidade a alertar para os perigos do vírus que já conta com milhares de infetados por todo o mundo.

Gwyneth Paltrow em Paris. Atriz protege-se contra coronavírus

Gwyneth Paltrow, 47 anos, viajou para Paris para comparecer aos desfiles da Fashion Week e resolveu partilhar com os seus seguidores no Instagram as medidas de proteção tomou contra o coronavírus.

No Instagram, a atriz partilhou uma fotografia com uma máscara, com a legenda: Paranóico? Prudente? Em pânico? Colacid? Pandemia? Propaganda ? Paltrow vai ultrapassar isso e dormir com esta coisa no avião".

Na semana de Milão, várias pessoas cancelaram a presença no último momento devido aos casos diagnosticados vários casos de coronavírus na região.