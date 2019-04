O grupo anunciou concerto para setembro deste ano.

Guns N’ Roses estão de volta em 2019

A banda de 'Sweet Child O' Mine' volta aos palcos em 2019. O espetáculo vai ter lugar no festival "Louder Than Life", no Kentucky, Estados Unidos, que está agendado para os dias 27, 28 e 29 de setembro. O dia certo ainda não foi divulgado.

Esta notícia surge com expetativa elevada uma vey que a banda está , de momento, a trabalhar num novo álbum e pode vir a apresentar músicas novas. Não lançavam um disco desde "Chinese Democracy", em 2008. Os sons inéditos marcam também o reencontro entre os membros originais Axl Rose, Slash e Duff McKagan.

Entre abril de 2016 e dezembro de 2018, os Guns N' Roses deram 159 concertos na digressão de reunião, "Not In This Lifetime", que gerou receitas superiores a 450 milhões de euros.

Em Portugal, passaram no NOS ALIVE a dois de junho de 2017.