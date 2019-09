O posto de Chefe de Escuteiro no Luxemburgo está vago desde o falecimento do Grão-Duque Jean no início deste ano.

Guillaume, Grão-Duque Herdeiro, torna-se Chefe Escuteiro a 4 de Outubro

O antigo Grão-Duque, o príncipe Jean, aceitou a honra pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial e foi Chefe Escuteiro das associações luxemburguesas durante quase 75 anos.



As associações Luxemburguesas de Guias e Escuteiros, FNEL e LGS, vão agora receber um novo chefe. A quatro de outubro, o Grão-Duque Guillaume seguirá os passos do seu avô ao aceitar o lugar de Chefe de Escuteiro perante os membros de ambas as federações.

O atual presidente honorário da World Scout Foundation (WSF), Rei da Suécia, Carl Gustav, deverá participar da cerimónia. Guillaume é membro da WSF, com sede em Genebra, desde os últimos dois anos.

O Grão-Duque Herdeiro foi um escuteiro ativo, juntando-se aos oito anos de idade e mais tarde participando de um projeto de cooperação no Nepal. Chegou a dizer que o escutismo tem muita importância "na promoção de uma sociedade pacífica e harmoniosa".

Os escuteiros e guias são alguns dos maiores movimentos juvenis do país, com mais de 8.000 membros em 90 grupos.