O príncipe Charles, com quase três anos, já foi à maternidade visitar o irmão.

Nascimento do príncipe François

Guillaume descreve reação do príncipe Charles ao conhecer o irmão

Enquanto o Luxemburgo aguarda pelas primeiras imagens do príncipe François, o grão-duque herdeiro Guillaume revelou alguns detalhes sobre os últimos três dias.

Num vídeo divulgado pela Corte Grã-Ducal, Guillaume comentou por exemplo, a reação do príncipe Charles, primeiro filho do casal, ao nascimento do irmão. “Foi muito bonito ver como o Charles reagiu quando soube que o François tinha nascido”, conta, sorridente. “Houve este momento de grande alegria quando os meus pais vieram com o Charles à maternidade para a primeira visita”, diz acrescentando que o príncipe de quase três anos de idade se “virou calorosamente” para ver o irmão.



Guillaume falou ainda “na imensa alegria que é poder ter nos braços este bebé”. “Ele já é tão querido. É mesmo um dos mais belos momentos que uma família pode partilhar”, conta.

Sobre Stéphanie, Guillaume disse que "o parto correu muito bem" e que a grã-duquesa herdeira está bem.

Para visualizar o vídeo com legendas em francês, clique aqui.

François Henri Luis Marie Guillaume nasceu na segunda-feira (27 de março) na maternidade Grande-Duchesse-Charlotte, na capital do país. É o segundo filho do casal herdeiro.

Quem quiser dar os parabéns à família pode assinar um livro no posto de guarda do Palácio Grão-Ducal, que estará disponível hoje e amanhã. Pode também fazê-lo de forma virtual, no site monarchie.lu.

Texto: Diana Alves | Foto: Corte Grã-Ducal