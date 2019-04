Vem aí a maior cena sequencial de luta desde que a saga GOT começou em 2011.

Guerra dos Tronos. Novo trailer deixa antever morte dos protagonistas

Para os fãs da série "A Guerra dos Tronos", a espera pela oitava - e final - temporada está prestes a terminar. Com data de estreia marcada para 15 de abril, a cadeia HBO tem lançado pequenos vídeos nas redes sociais para aumentar a expectativa.

No último, Winterfell, a casa da família Stark, surge destruída e deserta, coberta por neve. Em cena, vão surgindo alguns objetos associados aos protagonistas. A espada de Arya Stark, a mão metálica de Jaime Lannister, a cadeira de rodas de Bran Stark ou a espada de Jon Snow estão entre os que os fãs já identificaram nas redes sociais.

As imagens dão algumas pistas sobre o desfecho da batalha que vai acontecer no terceiro episódio. A estação de televisão já tinha dado detalhes sobre a produção da maior cena sequencial de luta desde que a saga começou em 2011. Só o terceiro episódio contou com 11 semanas de filmagens noturnas e cerca de 750 pessoas na equipa durante três meses.

Veja o trailer aqui: