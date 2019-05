Ator de "A Guerra dos Tronos" está a lidar com stress e alcoolismo.

Guerra dos Tronos. "Jon Snow" internado em clínica de reabilitação

A série "A Guerra dos Tronos" (GOT, na sigla inglesa) alcançou tal sucesso que os atores principais viram a sua vida mudar drasticamente ao longo destes anos. Reconhecidos pelas suas personagens, atores como Kit Hanrington, que viveu Jon Snow, ou Emilia Clarke, a rainha Daenerys Targaryen, têm estado na imprensa nem sempre pelas melhores razões.

A série da HBO terminou no dia 19 de maio após oito anos de sucesso. Foi considerada a melhor série televisiva de sempre, com fãs espalhados por todo o mundo. No caso de Kit Hanrington, o ator de 32 anos deu entrada numa clínica de reabilitação de luxo, em Connecticut, nos EUA, no início de maio, por problemas relacionados com stress e alcoolismo.

Kit tinha afirmado recentemente à revista american Esquire que o fim da série mexeu muito com o próprio. "Fui gravar as minhas últimas cenas e comecei a hiperventilar. Assim que disseram que estava feito, fui-me abaixo. Foi uma sensação avassaladora de alívio e sofrimento por não poder fazer isto outra vez".

A HBO divulgou recentemente um documentário que relata a produção da oitava - e última - temporada de GOT, "The Last Watch". No filme aparece Kit chocado e em lágrimas na leitura do último guião. O ator tinha apenas 22 anos quando vestiu pela primeira vez a pele de Jon Snow.

Com muitas surpresas pelo caminho, GOT é considerada como um 'divisor de águas' na produção televisiva. O final da última e oitava temporada dividiu os fãs. Uma petição a pedir que se refaça a última temporada começou recentemente a circular na internet. Mesmo um dos atores da série, Isaac Hempstead-Wright, que vestiu a pele de Bran Stark, afirmou ao site norte-americano Entertainment Weekly que quando leu o argumento do último episódio achou que estavam a pregar-lhe uma partida.

Ana Patrícia Cardoso