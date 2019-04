Guerra dos Tronos: as melhores teorias sobre a última temporada

Enquanto a temporada final não chega, as teorias vão-se acumulando sobre os destinos das personagens da série mais famosa do mundo. Mortes, traições, trocas de identidade. Podemos esperar tudo no final de GOT?

Enquanto a temporada final não chega, as teorias vão-se acumulando sobre os destinos das personagens da série mais famosa do mundo. Mortes, traições, trocas de identidade. Podemos esperar tudo no final de GOT?

Depois de quase dois anos de expectativa (a sétima acabou em agosto de 2017), começa este domingo, 14 de abril, a temporada final de Game of Thrones. O tempo de espera foi mais do que suficiente para surgirem as teorias mais incríveis sobre o que vai acontecer.

Esta é uma compilação de teorias dos fãs da série mas o final, esse, só saberemos mesmo lá para o fim de maio.

Cersei é morta pelo irmão… Jaime (não por Tyrion)

Nos livros da saga, uma profecia diz que Cersei irá morrer nas mãos do “Valonqar”, que significa “irmão mais novo”. Estas sempre foi uma das razões pela qual a rainha nunca se deu com Tyrion, por achar que ele seria o seu assassino. Cersei sempre maltratou Tyrion, que é quem ela acha que irá matá-la. No entanto, apesar de gémeos, Cersei nasceu primeiro, logo é mais velha e a sétima temporada terminou com o afastamento de Jaime da irmã/amante grávida. Acredita-se que Cersei não terá o bebé e pode enlouquecer.

No entanto, outra teoria vai mais longe e seria Arya Stark a atar Cersei, usando a cara de Jaime, depois de o matar, à semelhança do que fez com Walder Frey.

O Rei do Norte é… Bran Stark

Esta teoria surgiu logo no início da série. O ator que interpreta Bran, Isaac Hempstead Wright nunca a desmentiu, dando mais força aos rumores. Bran é o Corvo de Três Olhos e consegue ver o passado e interferir. Uma das teorias afirma que ele viajou no tempo até ao primeiro humano ser transformado em White Walker (caminhante branco) para tentar impedir que aconteça. Ao tentar entrar na consciência deste, fica preso, esquece o passado e torna-se o Rei da Noite. Rebuscado? Talvez, mas a verdade é que o Rei da Noite não matou Jon Snow na Batalha de HardHome, talvez por ainda ter alguma lembrança do irmão. As semelhanças físicas entre os dois ajudam esta teoria.

Jon Snow torna-se Azor Ahai (o Príncipe Prometido)

Para os fãs da mitologia da Guerra dos Tronos, Azor Ahai é um nome conhecido. Azor é aquele que “derrotou a escuridão “ há milhares de anos e que pode regressar para salvar os Sete Reinos dos caminhantes brancos (White Walkers). Mas em que personagem vai encarnar? Os fãs apostam em Jon Snow, por ter todas as características necessárias: já ressuscitou, é um Targaryen e tem uma espada valiriana. Resta-nos saber se vai conseguir derrotar o Rei do Norte.

Os irmãos The Hound e The Mountain vão enfrentar-se em luta épica

Este é um dos confrontos mais esperados. A rivalidade vem praticamente do berço: Gregor Clegane queimou o rosto do irmão na lareira por causa de uma brincadeira. Sandor tem uma marca no rosto e medo do fogo desde então. Os dois irmãos nunca se deram bem e deverão enfrentar-se até ficar apenas um. Na sétima temporada, ao encontrar-se, Sandor diz a Gregor: “Ainda não acabou para ti. Sempre soubeste o que estava por vir”, deixando um rasto de vingança para os capítulos finais.

Daenerys torna-se a ‘Rainha Louca’

O pai de Daenerys era conhecido como o ‘Rei Louco’ e a herdeira sempre tentou fugir da herança amaldiçoada do seu legado, renegando todas as acções do soberano. No entanto, ao longo das temporadas, esta personagem foi tomando posições cada vez mais radicais, sempre com o objectivo de chegar ao Trono de Ferro. George R. R. Martin, autor dos livros, afirmou que a série teria um final agridoce. A rainha conseguir o que sempre desejou e ficar louca no processo encaixa nessa descrição.

No entanto, para os mais positivos, será a Targaryen a sentar-se no trono mas sem enlouquecer e com os filhos que terá com Jon Snow.

Ana Patrícia Cardoso

