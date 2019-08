Os sete membros tiraram férias pela primeira vez desde a sua estreia, em 2013.

Grupo de K-pop BTS anuncia pausa para "aproveitar a vida normal"

Os sete membros tiraram férias pela primeira vez desde a sua estreia, em 2013.

A agênda da banda, Big Hit Entertainment, divulgou esta semana que disse que a atuação em Seul, na Coreia do Sul, no domingo passado foi a última. O objetivo é aproveitar a "vida normal" de rapazes de 20 anos, que não foi conseguido até agora.

Não foi revelado quando os BTS voltariam mas, na agenda oficial os concertos em Riad, na Arábia Saudita, e em Seul, continuam marcados para outubro.

A agência deixou ainda um apelo aos fãs para que, se casualmente encontrarem algum dos membros dos BTS durante as férias, respeitem a sua necessidade de descanso e de "aproveitar o tempo livre".

Os BTS têm um grande número de seguidores internacionais e foram o primeiro grupo de pop sul-coreano a estrear-se no topo da Billboard no ano passado, com "Love Yourself: Tear".