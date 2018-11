Can I Die #butnottodayrevolution é o primeiro de vários singles a serem editados antes do lançamento do álbum #Amador que reúne 13 temas ao ritmo do samba, reggae e bossa nova

Gregório Entringer apresenta esta terça-feira "Can I Die"

O músico e compositor brasileiro, de origem luxemburguesa, Gregório Entringer, apresenta esta terça-feira o seu single "Can I Die" composto em parceria com Fred Entringer (responsável de projetos artísticos na Kulturfabrik), o músico e membro da Itinerantes asbl, Gustavo Morales e o percussionista Cássio Centurião. Can I Die está incluído no EP #Amador, com 13 temas originais, que retraçam as vivências, estados de espírito e o percursso musical e de composição do artista desde finais dos anos 90, até aos dias de hoje, como o próprio confidenciou em entrevista à Radio Latina que pode ouvir mais abaixo:





A apresentação, ao vivo, de "Can I Die" terá lugar esta terça-feira, 27 de novembro, a partir das 20h, no n°7 rue du Nord na cidade do Luxemburgo. A primeira parte será assegurada pela artista venezuelana Yoyo Borobia.

Saiba mais no site oficial do artista gregorioentringer.com







Ana Cristina Mendonça Gonçalves