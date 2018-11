Can I Die é o mais recente single do cantor, músico e compositor brasileiro Gregório Entringer e um dos temas que vai interpretar ao vivo na Radio Latina

Radio Latina 1

Gregório Entringer apresenta "Can I Die", em showcase, na Radio Latina

Can I Die é o mais recente single do cantor, músico e compositor brasileiro Gregório Entringer e um dos temas que vai interpretar ao vivo na Radio Latina

Gregório Entringer músico e compositor brasileiro, de origem luxemburguesa, editou recentemente o single "Can I Die" incluído no EP #Amador com edição prevista para breve. É este o mote para a entrevista/showcase da próxima sexta-feira, 30 de novembro, entre as 15h e as 16h, que acompanhar através das frequências 101.2, 103.1 na página facebook Radio Latina e em latina.lu.















Saiba mais sobre o artista no seu site oficial gregorioentringer.com





Ana Cristina Mendonça Gonçalves