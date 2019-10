Grão-Duque Henri e Maria Teresa convidaram algumas personalidades relevantes do Grão-Ducado para um jantar com coroas no palácio real.

Grão-Duques oferecem jantar de gala aos reis da Bélgica

O rei Philippe da Béliga e a rainha Mathilde vestiram-se a rigor com faixas, insígnias e ela de coroa para o jantar de gala oferecido pelos primos, o Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa ontem à noite no palácio real, no Luxemburgo. Os filhos dos Grão-Duques, entre eles o herdeiro e a sua mulher, Guilherme e Stéphanie, a par com algumas das personalidades relevantes do país a par com convidados da comitiva dos reis belgas estiveram presentes.

Veja algumas das imagens do jantar.

