O Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa lembram o exílio da sua família no Reino Unido durante a II Guerra Mundial, período durante o qual o pai de Henri [futuro Grão-Duque do Luxemburgo] se alistou como volutário no Irish Guards do Exército britânico.

Grão-Duques: “Londres ajudou a preservar a existência do Luxemburgo”

“O Luxemburgo nunca esqueceu o apoio excecional que o Reino Unido prestou à Grã-Duquesa Charlotte e ao meu pai Jean [do Luxemburgo], durante a segunda Guerra Mundial”. A frase é extraída da carta ofical que o Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa enviaram ao novo rei Carlos III, após a morte, esta quinta-feira, da sua mãe, a rainha Isabel II. O Grão-Duque refere-se ao exílio de Charlotte em Londres durante parte da segunda Guerra Mundial, durante o qual fez alocuções, em luxemburguês, na BBC, protestando contra a anexação do seu país à Alemanha. Transmitia assim mensagens ao povo luxemburguês desde Londres.

Quanto ao pai do Grão-Duque Henri, Jean entrou em 1942 como voluntário nos Irish Guards do Exército britânico. E foi por lá, mais precisamente no Royal Military College Sandhurst, em Berkshire, que recebeu formação militar. Em 1943 foi promovido a Tenente dos Irish Guards. Quatro décadas depois foi nomeado Coronel, pela rainha Isabel II.

O Grão-Duque Jean e a rainha Isabel II num passeio pela Cidade do Luxemburgo no dia 9 de novembro de 1976, durante a primeira visita oficial de um chefe de Estado britânico ao Grão-Ducado. Em segundo plano vê-se a Grande-Duquesa Joséphine Charlotte e o príncipe Filipe. (Foto: Le Sibenaler/Fototeca da Cidade do Luxemburgo)

Na mensagem de condolências, os monarcas afirmam mesmo que “Londres ajudou a preservar a existência do Luxemburgo naqueles tempos sombrios” da guerra.

Na missiva, pode ler-se ainda que a “rainha teve um papel considerável na história do Reino Unido, sendo a monarca que serviu o país durante mais anos”.

Já ontem à noite, Henri e Maria Teresa tinham comunicado no Instagram, declarando “profunda emoção e tristeza com a notícia da morte de Sua Majestade, uma monarca profundamente ligada à amizade entre os dois países e uma fiel amiga da família grã-ducal”.

A Embaixada britânica no Luxemburgo abriu um livro de condolências pela morte da rainha Isabel II.

Os interessados em prestar homenagem à Rainha podem fazê-lo entre as 9h e as 17h até à próxima sexta-feira (dia 16 de setembro). Foto: Anouk Antony

Contactada pela Rádio Latina, fonte da embaixada indicou que o livro pode ser assinado desde já e por qualquer cidadão na sede da representação diplomática, no número 5 do Boulevard Joseph II, na cidade do Luxemburgo.

Milhares de pessoas deslocam-se ao Palácio de Buckingham em Londres para prestar homenagem à Rainha Isabel II, que morreu esta quinta-feira aos 96 anos, mostrando emoção e respeito por uma personalidade histórica



A multidão convergiu para o local apesar de nada se passar na residência oficial da Rainha em Londres, uma vez que a monarca morreu no Castelo de Balmoral, na Escócia.

Isabel II foi a monarca que serviu durante mais anos o Reino Unido. O seu reinado durou exatamente 70 anos, momento que foi assinalado em junho deste ano no Jubileu de Platina.

O Adeus a Isabel II em frente ao Palácio de Buckingham. Foto: AFP

A partir de agora, o Reino Unido entra num período de 10 dias de luto nacional, no último dos quais se realizará o funeral de Estado de Isabel II. Entretanto, o corpo será transportado de Balmoral, na Escócia, para o Palácio de Buckingham, em Londres, onde ficará até ao funeral.

Energia. Não estão previstas medidas para os mercados de Natal

O país prepara-se para reduzir em 15% o seu consumo energético, mas os tradicionais mercados de Natal deverão poder realizar-se dentro da normalidade. Numa questão dirigida aos ministros da Energia, do Interior, das Classes Médias e da Mobilidade e Obras Públicas, o deputado Fernand Kartheiser, do ADR, quis saber se, em tempos de contenção energética, estão previstos cortes nas iluminações de Natal e se os mercados de Natal vão funcionar como nos anos anteriores.

Na resposta, tornada pública na quinta-feira, os ministros indicam que, no que toca aos mercados de Natal, “não estão previstas quaisquer medidas que, por razões energéticas, impeçam a sua realização”.

Sobre as iluminações de Natal nas diferentes comunas, os governantes não referem qualquer plano específico, adiantando apenas que, no contexto atual, o Executivo vai incentivar à adoção de uma série de medidas de poupança. E destacam, a propósito, a importância de se poupar eletricidade, já que parte deste tipo de energia é produzida a partir de gás.

Uma cerveja ou uma tequila. O que é pior na gravidez?

Abstinência. É esta a recomendação nacional no que toca ao consumo de álcool durante a gravidez. E nem a cerveja ou o copo de vinho ocasionais são inofensivos. Na hora de comparar os potenciais riscos, uma cerveja é tão perigosa quanto um shot de tequila, como referiu à Rádio Latina Lisa Hatto, do Quai57, centro de consultas para tratar vícios, da associação Arcus.

Entrevistada no âmbito de uma nova campanha nacional sobre o consumo de álcool na gravidez, liderada pelo Quai57, Lisa Hatto alertou que nem vinho, nem cerveja, nem tequila: nenhuma bebida alcoólica deve constar do cardápio das grávidas. Isto não significa que ingerir uma bebida alcoólica implica obrigatoriamente problemas de saúde no bebé, mas a responsável sublinha que “mesmo um copo pode constituir um perigo”. Abstinência é a palavra de ordem. Leia mais, clicando aqui.

Dudelange volta a organizar feira medieval

A autarquia de Dudelange voltar a organizar a sua tradicional feira medieval, neste fim de semana, 10 e 11 de setembro.

Depois de dois anos de ausência, devido às restrições associadas à pandemia, a organização da feira (Butschbuerger Buergfest) promete que esta 19ª edição será "a mais impressionante de todas".

O evento vai reunir, na zona circundante à rue de la Chapelle, cerca de 90 comerciantes e artesãos, uma dúzia de grupos musicais e saltimbancos, um acampamento de cavaleiros, um grande espetáculo às 19h de sábado, um torneio equestre, gastronomia e atrações para todas as idades.

A entrada custa 9 euros para os adultos e 7 euros para jovens e pessoas vestidas com roupa de época medieval. Até aos 12 anos a entrada é gratuita. Há também preço especial para os dois dias.

“Vide-dressing”. Place de Paris transforma-se este sábado num mercado de roupa usada

A Place de Paris, no bairro da gare da cidade do Luxemburgo, transforma-se este sábado, entre as 11h e as 17h, num mercado de roupa usada.

A iniciativa é organizada pela Caritas e faz parte do projeto “Rethink your clothes”, uma campanha de sensibilização sobre o desperdício têxtil.

De acordo com a edição francesa da RTL, esta é a primeira iniciativa do género organizada pela Caritas, que, para promover a moda em segunda mão, colocou os stands de venda gratuitamente à disposição dos cidadãos que estarão no local a vender as suas roupas.

Note-se que, segundo um estudo da Caritas e do Ministério da Proteção dos Consumidores, divulgado em janeiro, cada residente desfaz-se, em média, de 12,26 kg de roupa por ano.

Reuniões Eurogrupo e Ecofin. Ministra das Finanças discute consequências económicas da guerra

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, participa esta sexta-feira e sábado nas reuniões do Eurogrupo e do Conselho "Assuntos Económicos e Financeiros – Ecofin", a ter lugar em Praga, na República Checa.

Na reunião do Ecofin, a governante e os homólogos europeus vão discutir as consequências económicas da agressão militar russa contra a Ucrânia e as medidas nacionais em resposta à crise energética. Os ministros vão ainda debater a assistência financeira prestada pela União Europeia à Ucrânia, a reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento e o futuro desenvolvimento da fiscalidade europeia.

Na reunião do Eurogrupo, os ministros das Finanças vão abordar questões económicas atuais na zona euro, discutir a criação de um euro digital e tentar chegar a acordo sobre a nomeação do futuro diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

UE discute hoje medidas de emergência face a escalada de preços

Os ministros da Energia da União Europeia realizam hoje um Conselho extraordinário em Bruxelas para discutirem possíveis medidas de emergência a aplicar a nível comunitário para mitigar os efeitos da escalada de preços no setor energético.

Esta reunião, na qual o Luxemburgo está representado pelo ministro da Energia, Claude Turmes, é aguardada com muita expectativa.

A atual presidência checa do Conselho da UE adiantou que “os ministros serão convidados a identificar as medidas preferidas que poderiam ser implementadas a nível da UE num curto espaço de tempo para aliviar o peso dos elevados preços da energia sobre os cidadãos, serviços públicos, empresas e indústria”.

Filme ucraniano "Luxemburgo, Luxemburgo" estreia no festival de Veneza



Chama-se "Luxemburgo, Luxemburgo" e é o novo filme do realizador ucraniano Antonio Lukish. A longa-metragem de ficção estreou esta quarta-feira na 79ª edição do Festival de Veneza (que decorre entre 31 de agosto a 10 de setembro), na secção "Horizonte", dedicada a trabalhos em formato personalizado.

O drama foi rodado entre a Ucrânia e o Grão-Ducado. Conta a história de como dois gémeos com vidas diferentes (um trabalha na polícia e outro é motorista e vendedor de droga) juntam as suas vidas depois de receberem uma chamada a dar conta de que o pai está a morrer num hospital do Grão-Ducado.

"Luxemburgo, Luxemburgo", conta a história de dois gémeos numa viagem entre a região de Poltava e o Grão-ducado à procura o pai (https://www.youtube.com/watch?v=l4PFxeGdK5g).

Futebol. Titus Pétange vai pôr invencibilidade de F91 Dudelange à prova

A sexta jornada da Liga BGL de futebol joga-se este fim de semana. O líder destacado, F91 Dudelange, vai jogar no terreno do Titus Pétange, onde vai tentar o sexto triunfo consecutivo. O jogo está marcado para as 16h de domingo.

No sábado, às 16h, arranca a jornada com o embate Racing -Rosport, enquanto o Etzella recebe o Hesperange às 19h.

No domingo jogam, às 16h, Mondercange - Differdange, Strassen - Käerjeng e Hostert - Wiltz. Uma hora depois o Fola d'Esch recebe o Mondorf e, por fim, o Niederkorn - Jeunesse joga-se às 18h30.

O F91 Dudelange lidera o campeonato com 15 pontos em cinco jogos, seguido pelo Hesperange, com 13. O Hostert é último, com 1 ponto.

Textos: Redação Latina | LUSA

