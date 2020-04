O Grão-Duque Henri festeja esta quinta-feira 65 anos, no dia em que o seu filho mais novo, o príncipe Sébastien, 28, também está de parabéns.

Grão-Duque festeja hoje 65 anos

O Grão-Duque Henri festeja esta quinta-feira 65 anos, no dia em que o seu filho mais novo, o príncipe Sébastien, 28, também está de parabéns.

O Soberano nasceu a 16 abril de 1955 no castelo de Betzdorf, enquanto, o filho mais novo, o Príncipe Sébastien, nasceu a 16 abril de 1992, na maternidade Grande-Duchesse Charlotte.

a Grã-Duquesa Charlotte abdicou em 1964, a favor do pai de Henri, Jean, que se tornou o novo Grão-Duque do Luxemburgo. O grão.duque tinha apenas nove anos mas tornou-se, o herdeiro do trono do Luxemburgo.

A Rádio Latina deseja aos dois os votos de um excelente dia de aniversário e muitos anos de vida.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.