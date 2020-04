Como é que os trabalhadores estão a viver a crise pandémica? Esta foi uma das perguntas que o chefe de Estado terá feito à presidente da OGBL.

Grão-Duque agradece aos que continuam a trabalhar

Como é que os trabalhadores estão a viver a crise pandémica? Esta foi uma das perguntas que o chefe de Estado terá feito à presidente da OGBL.

O Grão-Duque Henri contactou, por telefone, a líder daquela central sindical Nora Back, de acordo com uma publicação da OGBL feita esta quarta-feira na rede social Facebook.

Na conversa, que terá ocorrido “esta semana”, o chefe de Estado enalteceu o papel dos trabalhadores que continuam a fazer funcionar o país durante o estado de emergência decretado pelo governo a 18 de março, por um período de três meses, para tentar travar o surto do novo coronavírus.

“O Grão-Duque manifestou o seu profundo reconhecimento pelo que [os trabalhadores] fazem atualmente para que o país continue a funcionar… neste período difícil para toda a população”, poder ler-se na mesma publicação, ilustrada com fotografias do chefe de Estado e de Nora Back ao telefone.

A Corte Grã-Ducal já tinha anunciado, no dia 1 de abril, que o Grão-Duque “está em contacto diário com as forças vivas da nação, mobilizadas na luta contra a covid-19, para ficar a par da situação em tempo real”.O chefe de Estado e a Grã-Duquesa Maria Teresa estão confinados na sua residência, no Castelo de Berg, em Colmar-Berg.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.