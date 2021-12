Para as crianças entre os 5 e os 11 anos.

Radio Latina 2 min.

Atualidade em síntese 13 DEZ 2021

Grão-Ducado generaliza vacinação pediátriaca anticovid-19

Para as crianças entre os 5 e os 11 anos.

O Governo abre esta quinta-feira a vacinação contra a covid-19 a todas as crianças a partir dos 5 anos de idade. A vacinação pediátrica para as crianças entre 5 e 11 anos deixa assim de ser apenas destinada apenas às crianças que são consideradas vulneráveis ou que vivem com alguém de risco. A partir de hoje, todas as crianças desta faixa etária podem aderir voluntariamente à vacinação contra a covid-19



A vacinação pediátrica faz-se em três centros de vacinação: Limpertsberg, Esch-Belval e Ettelbruck. As crianças tem de estar acompanhada por um adulto.

A vacina pediátrica é da Pfizer/BioNTech (Cominarty) que tem autorização de emergência por parte da Agência Europeia do Medicamento (EMA) para ser administrada na União Europeia, desde 15 de novembro último.

Também há alguns pediatras que administram a vacina às crianças. A lista dos médicos que participam na campanha de vacinação vai ser brevemente publicada no site dedicado à vacinação, em www.impfen.lu.

Vacinação obrigatória em estudo pelo Governo

O Governo não descarta recorrer à vacinação obrigatória para travar a pandemia.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, diz uma decisão será tomada em meado do mês de janeiro.

O líder do Executivo está consciente que obrigar à vacinação é um tema que tem vindo a dividir a população.

Mas Bettel admite que o assunto está em cima da mesa e que a decisão deverá ser conhecida em meados do mês de janeiro do próximo ano. O Executivo aguarda o parecer do Conselho Superior das Doenças Infeciosas para tomar uma decisão definitiva.

Em causa está a possibilidade de tornar a vacina contra a covid-19 obrigatória para toda a população ou limitar essa obrigatoriedade a alguns setores ou ainda de simplesmente não introduzir nenhuma obrigação de vacinação no país.

Mais de 70% dos internados nos cuidados intensivos não estão vacinados

16 das 22 pessoas internadas nos cuidados intensivos, na semana passada, por causa da covid-19, não tinham sido vacinadas, o que representa 72,2%. Também em enfermaria, 28 de um total de 58 pacientes internados não tinham sido vacinados. A idade média dos internamentos aumentou de 56 para 64 anos. Estes dados foram revelados no balanço semanal do Ministério da Saúde.

Em relação aos casos confirmados, na semana de 13 a 19 de dezembro, o número de infeções aumentou 5% para 2.727.

A idade média dos infetados é de 32,2 anos.

Sem surpresa, dos novos casos, o seio familiar (37,4%) continua a ser a maior fonte de contágio, seguido do ambiente escolar (15,8%) - sobretudo o ensino básico (11,0%) - o trabalho (6,0%) ) e o lazer (3,9%).

Redação Latina | Lusa | Foto AFP