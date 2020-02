A princesa Stéphanie está de parabéns.

Grã-Duquesa herdeira celebra 36 anos

A Grã-Duquesa herdeira nasceu em 18 de fevereiro de 1984, em Renaix, na Bélgica. Stéphanie Marie Claudine de Lannoy é a oitava e última filha dos condes belgas de Lanoy. Casou com o Grão-Duque herdeiro Guillaume em 19 de outubro de 2012.



Cerca de sete anos depois do casamento Stéphanie engravidou. O nascimento do primeiro filho do casal herdeiro está previsto para maio de 2020.