Governo prolonga subsídio para veículos elétricos até 31 de março 2024

O subsídio para veículos 100% elétricos é prolongado por mais dois anos, ou seja até 31 de março de 2024. Uma decisão tomada pelo Executivo no último Conselho de Ministros.

Este “bónus” é apenas para automóveis, bicicletas ou outros veículos 100% elétricos. O montante pode variar entre 600 e 8.000 euros, dependendo do tipo de veículo que se compra.

Há, no entanto, algumas alterações com o alargamento da medida. O subsídio é logo pago pelo Estado aquando da compra do veículo, porém é preciso ficar com o carro durante um ano e não somente sete meses como atualmente.

Note-se que o subsídio de 1.500 euros para a compra de um veículo híbrido não vai ser prolongado.

Esta assistência financeira está reservada a veículos registados no Grão-ducado.

A promoção da eletromobilidade continua a ser uma componente chave dos esforços para descarbonizar o setor de transportes. Faz parte, a curto prazo, do projeto do país para a energia e o clima entre 2021-2030. O objetivo visa reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030, em comparação com o ano de referência de 2005.