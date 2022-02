O próximo Conselho de Ministros realiza-se na sexta-feira.

Radio Latina 7 min.

Atualidade em síntese 28 JAN 2021

Governo poderá levantar certas restrições anti-covid

O próximo Conselho de Ministros realiza-se na sexta-feira.

O Governo poderá decidir no final desta semana aligeirar as restrições anti-covid atualmente em vigor no Luxemburgo. Uma informação avançada pela rádio estatal 100,7, que cita uma fonte próxima do Executivo.

A situação nos hospitais e principalmente nos cuidados intensivos, em que o número de pacientes é baixo em comparação com os números elevados de novos casos diários, poderá levar a essa decisão de levantar certas restrições.

É principalmente do lado da Horeca que há atualmente mais restrições. Daí o setor esperar que uma das primeiras medidas a serem abolidas seja o encerramento dos estabelecimentos a partir das 23 horas. Uma medida que entrou em vigor a 25 de dezembro.

Esta possível decisão seria também positiva para as discotecas, uma vez que a hora de fecho imposta atualmente pelo Governo é normalmente a hora de abertura destes estabelecimentos.

O próximo Conselho de Ministros realiza-se na sexta-feira. Só nesse dia é que se saberá se o Executivo prevê seguir os passos de outros países europeus, em que certas medidas mais restritivas já foram abolidas.

Ministro da Educação espera manter as escolas abertas até às férias de Carnaval

“Espero que possamos chegar às férias de Carnaval, sem ter de fechar algumas escolas”. Palavras proferidas esta manhã pelo ministro da Educação, Claude Meisch, em entrevista à RTL.

Meisch sublinhou que a situação não é a melhor e que muitos estabelecimentos estão no limite. Só no ensino fundamental faltam atualmente 12% dos professores, enquanto no secundário a taxa é de 8%. Segundo o ministro da Educação, o facto de ter empregado bastantes professores de substituição faz com que se tenha conseguido manter as escolas abertas.

Em todo o caso, o objetivo do Ministério é garantir o ensino presencial, embora não se possa descartar completamente o ensino à distância.

No entanto, Meisch acrescenta que “provavelmente vai ser preciso encurtar os programas escolares”. Uma possibilidade que ainda está a ser analisada, uma vez que os alunos só podem ser avaliados sobre a matéria que tiveram na escola.

Quando aos purificadores de ar, há muito tempo reivindicados por certos pais, sindicatos e professores, o ministro responsável pela pasta da Educação continua a dizer que a melhor solução continua a ser de arejar as salas de aulas, abrindo regularmente as janelas. Ou seja, o Governo não pretende instalar, pelo menos para já, purificadores de ar nas salas de aula.

Luxemburgo com situação financeira melhor do que o esperado em 2021

A situação financeira do Luxemburgo a 31 de dezembro de 2021 apresentava uma evolução positiva das receitas fiscais e despesas controladas. Esta é a principal conclusão do balanço anual apresentado esta segunda-feira pela ministra das Finanças, Yuriko Backes.

Segundo a governante, as contas da Administração Central deverão fechar o ano de 2021 com um resultado melhor do que o esperado.

As receitas totais da Administração Central ascenderam a 21,9 mil milhões de euros, ou seja, um aumento de 16,3% face ao final de 2020.

Apesar do contexto incerto ligado à pandemia, Yuriko Backes refere que a economia luxemburguesa mostrou resiliência e voltou a ter uma atividade muito dinâmica, marcada pela queda da taxa de desemprego.

Quanto às despesas da Administração Central, totalizaram 21 mil milhões de euros no final do ano passado (-0,6% em comparação com 2020).

No final de 2021, o saldo da Administração Central era de 840 milhões de euros.

Convenção coletiva. Cerca de 680 trabalhadores da construtora SOCOM vão ter aumento de salário

O sindicato da OGBL e a direção da empresa de construção SOCOM assinaram a renovação da convenção coletiva de trabalho para os cerca de 680 trabalhadores.

O novo acordo é válido por três anos, entre 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024.

A nova convenção coletiva de trabalho prevê o aumento salarial de 2,5% para todos os salários, excluindo os dos quadros superiores.

Entre outras medidas, cada trabalhador vai receber 150 euros em fevereiro de 2022, para compensar o aumento dos preços da energia. Está também previsto o pagamento de um dividendo anual associado ao lucro bruto da empresa.

A SOCOM é a segunda empresa da construção que emprega mais pessoas no Luxemburgo, depois do grupo Giorgetti.

Luxemburgo. Plataforma em português junta pacientes e profissionais de saúde emocional e física

O Luxemburgo tem uma nova plataforma online, e em português, que pretende fazer a ponte entre os profissionais de saúde mental e física com os pacientes.

Para já, a ideia é prestar um serviço de proximidade em língua portuguesa através da plataforma kuidah.com.

O psicólogo e administrador desta ‘marketplace’, Osmar Brito, explicou à Rádio Latina que nesta fase está a fazer entrevistas aos profissionais interessados em participar nesta rede, que envolve quatro áreas de trabalho: psicologia, terapia, nutricionismo e coaching.

Dentro da plataforma online, as pessoas interessadas podem escolher o tipo de consulta que procuram e depois podem escolher com que profissional querem falar.

As sessões online são confidenciais e têm duração máxima de uma hora. Os preços e outras informações podem ser consultados no site kuidah.com.

Luxemburgo. Lojas Delhaize com opção de recibo de compra digital

A cadeia de lojas Delhaize no Luxemburgo acaba de lançar, pela primeira vez, a opção do recibo de compra digital.

Em vez do tradicional recibo em papel, os clientes das lojas no Grão-Ducado vão poder pedir um recibo digital através da aplicação SuperPlus.

O grupo de supermercados refere numa nota de imprensa que, após 100 anos de uso recibos em papel, passa a dar aos seus clientes esta alternativa sustentável e amiga do ambiente.

Na prática, quem quiser receber um recibo digital tem de ativar, na aplicação SuperPlus, a escolha de receber apenas um recibo digital no momento das compras.

Os restantes clientes vão continuar a receber o recibo em papel.

Processo de formação do novo Governo deve estar concluído na semana de 20 de fevereiro

O gabinete do primeiro-ministro português estima que o processo de formação do novo Governo, depois da vitória do PS nas legislativas de domingo, possa estar concluído na semana que se inicia a 20 de fevereiro.

Numa nota enviada à comunicação social, o gabinete de António Costa recorda que Marcelo Rebelo de Sousa terá antes de ouvir os partidos com representação parlamentar.

A partir dessa altura, o primeiro-ministro indigitado vai apresentar ao Presidente da República a proposta de nomeação dos outros membros do Governo.

O PS alcançou a maioria absoluta nas eleições de domingo e uma vantagem superior a 13 pontos percentuais sobre o PSD, numa eleição que consagrou o Chega como a terceira força política do parlamento.

Com 117 deputados no parlamento, quando estão ainda por atribuir os quatro mandatos dos círculos da emigração, António Costa conseguiu a segunda maioria absoluta da história do Partido Socialista, depois da de José Sócrates em 2005.

Nuno Melo admite candidatura à liderança do CDS-PP

O eurodeputado do CDS-PP, Nuno Melo, anunciou hoje que será candidato à liderança do partido se conseguir garantir “condições institucionais” para “um caminho novo, unificador”, mobilizador e respeitador.

Nuno Melo publicou na sua página de Facebook que não vai abandonar o partido e que, no que dele depender, o CDS não acaba aqui.

O eurodeputado e também líder da distrital de Braga do partido já tinha anunciado que iria disputar a liderança com o atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, no congresso que esteve agendado para novembro mas acabou por ser cancelado.

O atual líder centrista demitiu-se do cargo no domingo à noite, depois de conhecidos os resultados das eleições legislativas, o pior de sempre do CDS-PP que afastou o partido da Assembleia da República.

Amnistia Internacional acusa Israel de "apartheid" contra palestinianos

A organização de defesa dos Direitos Humanos Amnistia Internacional defende, num relatório divulgado esta terça-feira, que as autoridades israelitas devem ser responsabilizadas por imporem um sistema de "apartheid" aos palestinianos.

Um sistema que deve ser julgado como crime contra a humanidade, refere a organização.

O relatório da Amnistia, com 182 páginas, revela que Israel impõe um sistema de opressão e domínio aos palestinianos, quer os que vivem em Israel, quer aqueles que estão nos territórios ocupados.

Portugal nas meias-finais do Europeu de futsal ao bater Finlândia

A seleção portuguesa de futsal, campeã mundial e europeia em título, qualificou-se ontem para as meias-finais do Europeu de 2022, ao vencer a Finlândia por 3-2, em Amesterdão.

Redação Latina | Lusa | Foto Gerry Huberty