Atualidade em síntese 19 JAN 2023

Governo não se opõe à redução do tempo de trabalho

Trabalhar menos (horas por semana) pelo mesmo ordenado. O ministro do Trabalho, Georges Engel, não se declara contra a ideia. Mas a semana de trabalho de 36 horas é uma miragem no Luxemburgo.

Já na reta final do mandato do Governo, com as eleições legislativas marcadas para 8 de outubro, o ministro lembra que uma tal alteração do código do trabalho não faz parte do acordo de coligação governamental, entre liberais, socialistas e ecologistas. Apesar disso, pediu um estudo para perceber se a redução do tempo de trabalho semanal seria benéfica para trabalhadores e patrões.



Facto é que a Câmara dos Assalariados reivindica que o tempo de trabalho semanal passe de 40 para 36 horas. Segundo esta organização, trabalhar 40 horas por semana aumenta os riscos de esgotamento (burnout) e belisca o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional.

O ministro Engel confiou à RTL 5minutes que está na altura de rever a semana laboral das 40 horas, que foi negociada nos anos 70. Considera que até poderá atrair mais mão de obra para o Grão-Ducado.

Empresas querem pelo menos dois dias de teletrabalho transfronteiriço por semana

É o resultado de uma sondagem sobre o teletrabalho transfronteiriço. 83% das empresas que já autorizam este regime de trabalho querem poder permitir mais dias de ‘homeoffice’ por semana aos seus empregados.

A sondagem foi realizada pela União das Empresas Luxemburguesas, entre agosto e setembro do ano passado. Mais de mil empresas participaram, representando cerca de 39% dos trabalhadores do Grão-Ducado.

Segundo o estudo, 40% das empresas sondadas que autorizam o trabalho remoto indicam já ter perdido um potencial empregado por não proporem mais dias de trabalho a partir de casa.

A UEL conclui que estas empresas gostariam de aumentar para dois, ou mais, o número de dias de teletrabalho por semana. Para saber mais, basta clicar aqui.

Sobre-endividamento. “Empréstimos na Bélgica parecem um milagre mas acabam num pesadelo”

O assunto não é novo, mas, sempre que se fala em sobre-endividamento, vem à tona. Muitas das pessoas sobre-endividadas no Luxemburgo contraíram empréstimos na Bélgica.

Depois de verem os seus pedidos chumbados por bancos luxemburgueses, muitas recorrem a instituições bancárias no país vizinho, que facilitam a concessão de créditos. “À primeira vista parece ser uma solução milagrosa, mas acaba num pesadelo”, de acordo com Christian Schumacher, responsável pelo Serviço de Informação e Aconselhamento sobre Sobre-endividamento (SICS, na sigla em francês) da Ligue Médico-Sociale.

O responsável explica aos microfones da Rádio Latina que as taxas de juro são muito mais elevadas do lado de lá da fronteira, podendo por vezes chegar aos 19%. “É toda uma indústria do lado da Bélgica”, e uma indústria que não viola a lei. Leia aqui o artigo na íntegra.

Pedidos de crédito à habitação em queda no Luxemburgo

A inflação alta e as taxas de juro elevadas têm repercussões no número de empréstimos imobiliários pedidos às instituições bancárias. Sem avançar dados concretos, o economista do banco BGL BNP Paribas, Yves Nosbusch, citado pela RTL, revela que o número de pedidos de crédito à habitação mantém-se elevado no Luxemburgo, mas aquém dos anos anteriores.

As taxas de juro continuam a subir. As fixas superavam os 3% em outubro do ano passado. Em novembro, atingiram 3,33%, quando o início de 2022 mal ultrapassavam 1%. Já as taxas variáveis registadas em outubro, no Luxemburgo, cifram-se em 2,26% face aos 1,3% no início do ano passado.

Yves Nosbusch diz que nos últimos anos, a maioria das pessoas optou por um empréstimo com taxa fixa, o que atualmente os protege dos aumentos.

Gasolina 98 está mais cara no Luxemburgo

A gasolina de 98 octanas custa mais 2,5 cêntimos por litro desde a meia-noite.

Este combustívil é agora vendido a 1,774 euros por litro.

Linha Aberta. “A guerra não explica tudo. Os aumentos são gerais”

“A guerra da Ucrânia não explica tudo. Os aumentos dos preços são gerais”. É a opinião de Ana, uma reformada portuguesa, residente em Junglinster, que participou hoje no Linha Aberta, o programa de opinião da Rádio Latina.



Numa emissão consagrada à atual crise inflacionista, Ana classificou como “ridículas” algumas das medidas do Governo, considerando que não chegam para fazer face ao aumento dos preços. A portuguesa considera também que o conflito na Ucrânia é “quase uma desculpa” para justificar a situação.

Ana já viu a sua renda aumentar 200 euros. Diz que, embora não receba uma pensão demasiado baixa, sente na pele as dificuldades. “Cada dia que passa, é um desafio”.

Trabalho dos assistentes parentais alvo de reforma

O trabalho dos assistentes parentais deverá tornar-se mais atrativo. Pelo menos é o que o Ministério da Educação pretende. Numa resposta parlamentar, o ministro da tutela Claude Meisch lembra que foi elaborado um novo projeto de lei, que deverá brevemente ser apresentado em Conselho de Ministros.

O responsável pela pasta da Educação frisa que desde a introdução da gratuitidade dos ateliers de tempos livres (maisons relais, em francês), os pais deixaram de recorrer tanto aos serviços destes profissionais, embora o serviço prestado pelos assistentes parentais também seja gratuito desde a última rentrée escolar, em setembro.

Mas facto é que desde essa altura que se observa que o número de pais que recorrem às assistentes parentais caiu 5%. Claude Meisch considera que os assistentes parentais enriquecem a oferta de acolhimento extracurricular e prestam um serviço importante na formação informal das crianças.

OGBL apela a que não se deixe o sistema de saúde ser privatizado

“Não podemos deixar o nosso sistema de saúde no mercado livre”. Este é o apelo da central sindical OGBL, que não quer que o setor da saúde seja privatizado. Em comunicado, o sindicato critica os especuladores privados que investem em infraestruturas de saúde, com o objetivo de lucrar. A OGBL dá o exemplo de centros médicos que têm aparelhos de Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM), tornando-se assim em mini-hospitais.

Segundo o sindicato, investir na saúde é muito atrativo para os investidores, uma vez que o financiamento está garantido através das cotizações dos pacientes. Mas defende que alguns exemplos no estrangeiro já demostraram que um setor da saúde privatizado pode ter consequências graves. Insiste que os investidores privados estão centrados nos lucros e que por isso a privatização é muitas vezes sinónima de cortes de pessoal. Outra consequência, citada pela OGBL, é que alguns tratamentos, menos lucrativos, deixem de existir.

A central sindical critica ainda a Associação de Médicos e Médicos Dentistas (AMMD) que milita para que tais estruturas sejam aprovadas pelo Governo. Uma atitude que a OGBL qualifica de “escandalosa”.

Luxemburgo lança satélite e vai apoiar Cabo Vede no domínio da defesa espacial

O Luxemburgo vai apoiar Cabo Verde na defesa espacial, no âmbito de um satélite que o Grão-Ducado vai lançar ainda este ano, esperando melhorar a vigilância e patrulhamento das águas territoriais do arquipélago. O anúncio foi feito ontem, na cidade da Praia, pelo ministro da Defesa, François Bausch, que está em visita oficial de dois dias ao arquipélago cabo-verdiano.

Depois desta visita, o governante revelou que os dois países vão formar um grupo de trabalho para finalizar um memorando com todos os detalhes para um protocolo a ser assinado em breve.

O governante luxemburguês desloca-se esta quinta-feira à ilha de São Vicente, onde termina a visita.

Luxemburgo investiu quase mil milhões de euros na proteção ambiental

As autoridades luxemburguesas investiram, em 2020, cerca de mil milhões de euros na proteção ambiental. O Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) refere num boletim, publicado esta quarta-feira, que 51% desse montante foi gasto na gestão de águas residuais e 30% na gestão de resíduos.

A biodiversidade e a proteção da paisagem receberam 10% desse investimento, enquanto os restantes 9% das despesas serviram para cobrir a proteção do ar e outras funções ambientais.

Segundo o Statec, os gastos nacionais com a proteção ambiental representaram 1,3% do Produto Interno Bruto, em 2020.

"A Greyhound of a Girl" exibido no Festival de Cinema de Berlim

A longa-metragem de animação "A Greyhound of a Girl", dirigida pelo ítalo-luxemburguês Enzo D'Alò e produzido pela Paul Thiltges Distributions, foi um dos primeiros filmes a ser selecionado para a 73ª edição do Festival de Cinema de Berlim (Berlinale).

O filme luxemburguês fará parte da seção “Generation Kplus”, dedicada ao cinema internacional para o público jovem.

O Festival de Cinema de Berlim vai decorrer entre 16 e 26 de fevereiro.

Howald/Fentange. Dois feridos em acidente de trabalho

Duas pessoas ficaram feridas num grave acidente de trabalho que ocorreu esta quinta-feira de manhã, num estaleiro entre Howald e Fentange.

Segundo as autoridades policiais, por volta das 7h30 ocorreu uma explosão de gás num contentor, sendo que um dos trabalhadores sofreu queimaduras graves e o outro queimaduras mais ligeiras.

Os dois homens foram transportados para o hospital. A pedido do Ministério Público, a Polícia Judiciária e a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) deslocaram-se ao local para investigar e apurar quais as causas do acidente.

Greve geral “inédita” em França leva milhares à rua contra reforma do sistema de pensões

Pela primeira vez em 12 anos, os principais sindicatos franceses unem-se hoje numa greve geral "inédita" contra a reforma do sistema de pensões que visa aumentar a idade de reforma no país de 62 para 64 anos

É uma greve inédita, ou, pelo menos, há muito tempo que não acontecia conseguir juntar as oito principais centrais sindicais e ter todas a dizer que não querem esta reforma”. A resposta dos trabalhadores após a insistência de Emmanuel Macron de apresentar esta proposta – afastada da agenda mediática desde 2020 devido à pandemia de covid-19 – não se fez esperar e os sindicatos preveem “um dia negro” em todo o país.

Uma greve que também terá repercussões no Luxemburgo, devido ao cancelamento de comboios entre França e Luxemburgo.

Ucrânia: 17,8 M de toneladas de cereais e outros alimentos exportados para 43 países

Pelo menos 17,8 milhões de toneladas de cereais e outros alimentos foram até agora exportados para 43 países através dos portos ucranianos do Mar Negro, anunciou a Organização das Nações Unidas (ONU).

Até ao momento, a China posicionou-se como o principal destinatário das exportações, a Espanha como segundo e a Turquia como o terceiro.

Quase 44% do trigo exportado foi enviado para países de baixos e médios rendimentos e o Programa Mundial de Alimentos comprou 8% do total de trigo exportado.

Inspetores da AIEA destacados em todas as centrais nucleares da Ucrânia para reduzir riscos

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) terá inspetores em todas as centrais nucleares da Ucrânia, para reduzir o risco de acidentes graves, enquanto continua a invasão russa contra aquele país.

A agência nuclear das Nações Unidas já tem presença permanente na maior central nuclear ucraniana, e da Europa, em Zaporijia, controlada pelas forças russas.

O apoio da Agência à Ucrânia surge pouco depois do ataque de míssil russo no fim de semana contra um prédio de apartamentos na cidade de Dnipro, no sudeste do país, que matou 45 civis, e o acidente de helicóptero ocorrido ontem num jardim-de-infância na área de Kiev, que matou o ministro do Interior ucraniano, num total de pelo menos 14 mortos.

Portugal empata com Brasil no Mundial de andebol com decisão de videoárbitro no final

Portugal empatou ontem com o Brasil (28-28), no primeiro jogo do Grupo II da Ronda Principal do Campeonato do Mundo de andebol.

Com mais um jogo disputado, Portugal tem três pontos, menos um da Suécia, os mesmos do Brasil, e mais um do que Islândia e Hungria, enquanto Cabo Verde, próximo adversário dos lusos, tem zero.

