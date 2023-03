A adaptaçao dos escalões fiscais será um dos temas em cima da mesa.

Tripartida

Governo e parceiros sociais discutem hoje o que fazer para ajudar famílias e empresas

É hoje. Governo e parceiros sociais voltam a sentar-se à mesma mesa para discutir a crise inflacionista. A anunciada reunião tripartida, entre Executivo, representantes do patronato e sindicatos, realiza-se esta sexta-feira.



O encontro acontece alguns dias depois de o Governo ter tido reuniões, separadas, com patrões e sindicalistas.

Sabe-se que um dos temas que será trazido para debate diz respeito à adaptação dos escalões fiscais. Apesar de a ministra das Finanças ter dito que essa atualização, neste momento, seria irresponsável, os sindicatos já deixaram claro que vão abordar o assunto. Consideram que, sem uma nova adaptação dos escalões – a última foi em 2017 –, de pouco serve a indexação dos salários. Isto porque, devido aos impostos, o aumento bruto de 2,5% acaba por traduzir-se em muito menos em termos líquidos.

Ainda em matéria fiscal, outro dos assuntos que esta semana saltou para a ribalta e que poderá eventualmente surgir na agenda dos sindicatos prende-se com os impostos dos solteiros. Em apenas cinco dias, mais de cinco mil pessoas assinaram uma petição que pede menos impostos para os solteiros.

Uma coisa é certa, nesta reunião entre Governo e parceiros sociais será debatida a atual crise dos preços. As últimas tripartidas tiveram lugar em março e setembro do ano passado. Uma das medidas decididas para ajudar trabalhadores e patrões foi o adiamento de uma parcela do ‘index’, compensado pela criação do crédito fiscal de energia (CIE, em francês). Medida que expira no final deste mês.

