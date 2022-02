Uma conferência de imprensa está prevista para as 13h30 no Castelo de Senningen.

Ucrânia

Governo debate hoje preços energéticos

Uma conferência de imprensa está prevista para as 13h30 no Castelo de Senningen.

O Governo reúne-se ao início desta tarde em Conselho de Ministros, no castelo de Senningen. Em cima da mesa vão estar sobretudo a situação na Ucrânia e o aumento dos preços da Energia no Grão-Ducado.

Está previsto para hoje a concertação de peritos e de membros de Governo, com o objetivo de criar ajudas financeiras especiais. O objetivo do Executivo é ajudar os agregados familiares e as empresas em situação difícil devido ao aumento dos preços.

Na sexta-feira, o ministro da Energia, Claude Turmes, tentou tranquilizar a população do Luxemburgo, dizendo que o país não deveria ter falta de eletricidade, gás ou ainda de petróleo. No entanto, frisou que os problemas à volta dos preços da energia vão ficar cada vez mais acentuados.

O ministro parte do princípio de que os preços vão ser elevados, tanto durante este ano, como durante o próximo ano, dependendo da duração desta “guerra”.

Governo e peritos deverão hoje decidir medidas concretas de apoio às empresas e cidadãos para que estes possam enfrentar o aumento dos preços.

Uma conferência de imprensa está prevista para as 13h30 no Castelo de Senningen.