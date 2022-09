Os sindicatos OGBL, LCGB e NGL-SNEP convocaram uma manifestação para o próximo dia 26 de setembro para apelar ao “respeito pelos trabalhadores da Luxair”.

Luxair. Sindicatos convocam manifestação para 26 de setembro

Numa nota divulgada nas redes sociais, os sindicatos indicam que o protesto se realiza no âmbito da reunião tripartida, marcada para o mesmo dia.



Com esta manifestação, as centrais sindicais querem exigir à direção da transportadora que respeite os trabalhadores. Exigem também melhores condições de trabalho e salariais, que “correspondam ao empenho diário de todos os trabalhadores da Luxair”. Os sindicatos dizem ainda querer defender o futuro da companhia aérea e de todos os seus serviços no país, entre os quais os serviços de Refleeting, Cargo Center, Catering, Garage ou Maintenance.

De acordo com o programa da jornada sindical, os autocarros partem do parque de estacionamento ‘Bouillon’ às 7h15 do dia 26 de setembro, sendo que a concentração está marcada para as 8h00 no parque de estacionamento do Glacis, em Limpertsberg. A saída do cortejo acontece 15 minutos depois. A meta é o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas, por volta das 8h45, momento em que serão proferidos os discursos.

Antes disso, as estruturas sindicais organizam um pequeno almoço para o pessoal do turno da noite do Cargo Center, entre as 6h30 e as 7h30, no hotel Melia. Os autocarros saem do Cargo Center às 6h15, e depois do pequeno almoço, seguem até ao Glacis.

Governo apresenta plano de poupança de energia. Situação é difícil

Se todos assumirem as suas responsabilidades, o Luxemburgo vai conseguir cumprir o objetivo europeu e reduzir em 15% o seu consumo energético.

Palavras do ministro da Energia, Claude Turmes, esta manhã, na conferência de imprensa onde foram desvendados alguns detalhes da campanha nacional sobre a poupança energética.



O Governo levantou a ponta do véu sobre as medidas recomendadas para que Estado, comunas, empresas e particulares possam reduzir o seu consumo.

Nos edifícios do estado e nas comunas uma das metas é manter a temperatura a 20 graus e reduzir as iluminações. Já em casa, por exemplo, o ministro frisou que “um grau a menos” representa uma diminuição do consumo na ordem dos 6%.

Os estabelecimentos comerciais, por seu lado, já receberam a recomendação de fechar as portas de entrada, para minimizar a entrada do frio.

Estas medidas serão, para já, voluntárias. Mas, se o objetivo europeu não for alcançado, o Governo poderá avançar com medidas obrigatórias, ao abrigo de um plano de urgência.

O ministro sublinhou também que, além de poupar energia, é necessário também controlar os seus preços.

Bombeiros de Portugal participam em competição mundial de socorro no Luxemburgo



O Luxemburgo organiza pela primeira vez a competição mundial de socorro “World Rescue Challenge 2022”, que junta anualmente, e desde 1999, bombeiros de diversos países.

O evento decorre de 8 a 11 de setembro, no Centro Nacional de Bombeiros e Socorro, na Cloche d’Or, na capital. Ao todo vão estar em prova 288 bombeiros e socorristas de 17 países, entre eles Portugal.

Miguel Duarte faz parte do regimento de sapadores de bombeiros de Lisboa e está no Luxemburgo com mais sete colegas e um treinador. Em declarações à Rádio Latina, explica que depois de vencer o campeonato nacional de Portugal, a sua equipa vai tentar vencer, no Luxemburgo, o campeonato mundial, pela segunda vez.

Prolongado prazo de candidaturas ao subsídio de vida cara

Prolongado prazo de candidaturas ao subsídio de vida cara. Os cidadãos têm até 31 de outubro para pedirem este apoio. Mais um mês do que o inicialmente previsto, de acordo coma decisão do Conselho de Ministros.

O subsídio de vida cara é uma ajuda atribuída pelo Estado aos agregados familiares com rendimentos mais baixos e fixa-se, atualmente, nos 1.652 euros por ano para quem tem um salário máximo de 2.258 euros, e pode chegar aos 3.304 euros para uma família de cinco ou mais pessoas.

Por norma, os beneficiários deste apoio têm, também, direito ao subsídio de energia, um montante único que varia entre 200 e 400 euros. Já o contrário não é necessariamente aplicável.

Até ao início de agosto, o Fundo Nacional de Solidariedade tinha recebido cerca de 30 mil pedidos de pessoas que pretendem usufruir de ambos os apoios.

Reembolso. Psicoterapeutas “surpreendidos” com declarações da CNS

A Fapsylux ficou surpreendida com o comunicado divulgado esta semana pela Caixa Nacional de Saúde (CNS) a propósito das negociações sobre o reembolso das consultas de psicoterapia.

Na nota, a CNS dava conta do fracasso das negociações, adiantando que o tão aguardado reembolso ficaria assim adiado para 2023. Reagindo às alegações da caixa de saúde, a Fapsylux mostra-se, também em comunicado, surpreendida até porque, segundo diz, a nota da CNS foi divulgada “sem o aval formal do Conselho de Administração” da instituição”, algo que estava “previsto para o próximo dia 14 de setembro”. Além disso, a federação dos psicoterapeutas acrescenta que o comunicado explica apenas parte da situação.

Na nota, a Fapsylux destaca o seu empenho, desde 2017 – ano em que arrancaram as negociações –, para que “todas as pessoas que sofrem de um distúrbio mental tenham acesso um acompanhamento psicoterapêutico de qualidade”. O organismo salienta também que, antes disso, com a lei de 2015 que definiu a profissão de psicoterapeuta, os utentes da CNS ficaram à espera de um alívio financeiro através de, pelo menos, a cobertura de parte dos custos da psicoterapia. A federação lamenta, por isso, que a CNS acabe de admitir ao público que “vai continuar a não assumir essa responsabilidade”.

Seis anos passaram e, segundo a Fapsylux, a CNS “tem continuado a tentar impor várias restrições, limitando de uma forma inaceitável o domínio de intervenção do psicoterapeuta”.

A associação dos psicoterapeutas acusa também a caixa de saúde de estar a bloquear as negociações sobre a chamada nomenclatura da CNS, isto é, a lista dos preços dos atos médicos.

A Fapsylux conclui dizendo que continua disposta a negociar, aguardando a decisão oficial do Conselho de Administração da CNS no próximo dia 14 de setembro.

Luxemburgo investiu 331,5 milhões de euros em projetos sustentáveis em 2021



O Luxemburgo investiu 331,5 milhões de euros, em 2021, em projetos sustentáveis. Este valor foi obtido a partir de títulos obrigacionistas, depois que o Luxemburgo se tornou no primeiro país do mundo a emitir dívida sustentável (em 2020).

De acordo com o segundo relatório do "empréstimo soberano sustentável", divulgado esta quarta-feira pelo Ministério das Finanças (e dirigido sobretudo aos investidores internacionais), estes investimentos vão permitir evitar quase 290 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono.

Segundo o ministério, para isso vão contribuir projetos que envolvem transportes de passageiros, a produção de 6,4 milhões de metros cúbicos de biogás por ano para produção de energia ou a restauração e proteção de 8,6 hectares de habitat natural.

São ainda esperados o aumento da capacidade de acolhimento de cerca de 6.900 alunos nas estruturas escolares, a criação de mais 550 camas hospitalares, a construção de 1.478 habitações sociais e o apoio a 13 projetos de inclusão social.

O Ministério das Finanças refere ainda que o "empréstimo soberano sustentável" financia, até 2022, investimentos no valor de 1,5 mil milhões de euros, que abrangem pelo menos 65 projetos em sete setores diferentes e "que geram impactos ambientais e sociais positivos".

Vendas a retalho. Luxemburgo com segundo maior recuo homólogo

O Luxemburgo registou o segundo maior recuo nas vendas a retalho em julho, face ao mesmo mês de 2021. De acordo com os mais recentes dados do gabinete europeu de estatística, Eurostat, a quebra foi de -6,3%, apenas ultrapassada pelos -7,7% na Dinamarca.

Na zona euro, em julho, a média foi de um recuo homólogo de -0,9%, enquanto na União Europeia (UE) foi de -0,5%.

Na variação em cadeia, ou seja, em comparação com o mês precedente de junho, as vendas a retalho aumentaram no Luxemburgo 1,5% (a terceira mais alta taxa, depois dos 1,9% na Alemanha e dos 1,7% nos Países Baixos), acima dos 0,3% na zona euro e na UE.

Governo prevê criar mais 750 camas para requerentes de asilo

O Luxemburgo deverá criar à volta de 750 camas suplementares nas estruturas de acolhimento para refugiados. Uma informação avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, em conferência de imprensa.

Segundo o ministro, 61% das estruturas atuais para acolher refugiados ucranianos estão lotadas. A taxa sobe para os 96% nas estruturas que acolhem refugiados de outros países. A situação está a preocupar o Governo, até porque os requerentes de asilo continuam a chegar ao país.

Jean Asselborn acrescenta que muitas das famílias privadas que acolheram refugiados ucranianos no início da guerra, têm dificuldades em assegurar esse acolhimento e estão a recorrer aos centros existentes no país.

Nas 15 estruturas de acolhimento para refugiados ucranianos há neste momento 1.928 camas, sendo que, a curto prazo, está previsto criar outros 148 lugares.

Já nos restantes 55 centros de acolhimento para requerentes de asilo, há 4.472 camas. O objetivo é acrescentar mais 602 lugares. Feitas as contas, a curto prazo o Grão-Ducado vai disponibilizar 750 camas suplementares para as pessoas que procuram refúgio no país.

Partido de Putin propõe referendos de anexação de territórios a 04 de novembro



O partido do Presidente russo, Vladimir Putin, Rússia Unida, propôs realizar a 04 de novembro referendos nos territórios sob controlo russo na Ucrânia, com o objetivo de os anexar à Rússia.

O partido refere-se às regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk, no leste do território ucraniano, cuja independência Moscovo reconheceu mesmo antes do início da sua ofensiva, a 24 de fevereiro, bem como das regiões de Kherson e Zaporijia, que o exército russo maioritariamente ocupa.

O dia 04 de novembro corresponde, na Rússia, ao dia da Unidade Nacional, que comemora uma revolta popular do século XVII (17) que expulsou de Moscovo as forças de ocupação polacas.

Mundo regrediu cinco anos com covid-19 e guerra na Ucrânia pode piorar cenário, revela novo relatório

O mundo retrocedeu cinco anos em termos de desenvolvimento, educação, esperança e qualidade de vida com a covid-19, segundo as conclusões de um relatório das Nações Unidas publicado hoje.

No relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Humano expressa-se ainda o receio de que a guerra na Ucrânia piore ainda mais a situação.

E este “imenso declínio” diz respeito a mais de 90% dos países do planeta, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Um marco que, segundo os especialistas, resulta de uma espiral de crises que começou com a pandemia de covid-19 e tem agora como expoente principal a invasão russa da Ucrânia e os seus efeitos colaterais a nível global.

BCE volta hoje a subir taxas de juro pela segunda vez consecutiva

O Banco Central Europeu (BCE) deverá voltar hoje a subir as taxas de juro, depois de o ter feito em julho pela primeira vez em 11 anos, com os analistas a apostarem num incremento de 50 a 75 pontos base.

Em julho, a instituição liderada por Christine Lagarde decidiu subir as suas taxas de juro em 50 pontos base, com efeitos a partir de 27 de julho.

O BCE indicou também que nas próximas reuniões continuará a subir as taxas de juro.

Segundo os analistas, o Conselho de Governadores deverá decidir na reunião de hoje uma subida dos juros entre 50 a 75 pontos base.

O banco central irá também divulgar a atualização das projeções económicas, que incluem o Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação da zona euro.

Sismo de magnitude 3,4 registado no norte de Portugal

Um sismo de magnitude 3,4 na escala aberta de Richter foi registado hoje em Portugal.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o epicentro localizou-se a cerca de 30 quilómetros a noroeste da cidade de Zamora, noroeste de Espanha.

Note-se que, na quarta-feira, o instituto registou a ocorrência de um sismo de magnitude 4,5 na escala de Richter, pelas 2h:20, com epicentro a 120 quilómetros de Faro.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo "não causou danos pessoais ou materiais”.

Sporting de Braga procura manter invencibilidade na visita aos suecos de Malmö

O Sporting de Braga defronta esta quinta-feira os suecos do Malmö em jogo da primeira jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, procurando manter a invencibilidade em jogos oficiais na presente época.

A equipa orientada por Artur Jorge vai iniciar o percurso europeu na Suécia, num grupo que conta ainda com os alemães do Union Berlim, do português Diogo Leite, e os belgas do Union Saint-Gilloise.

O jogo está agendado para as 18h45.

FC Porto perde frente a Atlético de Madrid com golos marcados nos descontos

O FC Porto perdeu ontem 2-1 na visita ao Atlético de Madrid, em jogo da primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões de futebol, com os três golos da partida a surgirem já no período de descontos.

Com este resultado, o Atlético de Madrid e os belgas do Club Brugge, que venceram o Bayer Leverkusen por 1-0, estão na liderança do grupo, com três pontos, enquanto o FC Porto e a equipa alemã ainda não pontuaram.

Sporting consegue primeira vitória de sempre na Alemanha no arranque da ‘Champions’

O Sporting venceu ontem por 3-0 na visita ao Eintracht Frankfurt, na primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, conseguindo o primeiro triunfo de sempre na Alemanha.

Com este resultado, o Sporting está na liderança do Grupo D, com três pontos, enquanto o Eintracht Frankfurt continua sem pontuar.

