Goucha admite que põe botox no rosto

O apresentador da TVI falou em direto na televisão sobre o assunto e fez questão de marcar que "ninguém tem nada a ver com isso".

Manuel Luís Goucha, 64 anos, revelou no programa 'Você na TV', programa da manhã da TVI, que coloca botox no rosto, de seis em seis meses.

"Já está a precisar novamente", disse ontem o apresentador, enquanto explicou que põe botox na zona lateral dos olhos e na testa. Este é um procedimento para atenuar o envelhecimento da pele feito à base de injeções de toxina botulínica, que ajuda a paralisar os músculos faciais do rosto.

Completamente à vontade, Goucha deixou bem claro que as suas escolhas estéticas só a ele dizem respeito. "Eu ponho botox quando me apetece. Ponho porque ponho, porque me apetece e porque ninguém tem nada a ver com isso". Assista ao momento aqui.

Senhor da televisão

Goucha conta com uma carreira de 40 anos no pequeno ecrã. No entanto, nem só como apresentador.

Aliás, em 1979, começou a carreira como ator na série 'Zé Gato', da RTP, que contou com atores de peso como Canto e Castro. Ainda participou também na série 'Crónica dos Bons Malandros', baseada no livro de Mário Zambujal.

O salto para a apresentação viria em 1983, com o primeiro programa, "Circoflé". A partir daí, segue-se uma lista longa de projetos e algumas parceiras memoráveis.

É o caso de Teresa Guilherme, amiga de longa data que, em 1991, produziu o programa 'Sim ou Sopas', apresentado por Goucha e, em 1993, a dupla esteve à frente de 'Olha que Dois'.

Durante sete anos (1995-2002), apresentou a 'Praça da Alegria' (apresentada desde então por Jorge Gabriel), o último programa na RTP.

Em 2002, a chegada à TVI começou com 'Olá Portugal'. No entanto, em 2004, iria estrear o programa onde está até hoje, 'Você na TV', onde formou, com Cristina Ferreira, a dupla mais conhecida da televisão.

Apaixonado por cozinha, Goucha também escreveu quase 30 livros de culinária e apresentou o programa 'Masterchef'.

Em abril de 2018, Goucha casou com o namorado com quem vive há 19 anos, Rui Oliveira.

