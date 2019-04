Para ganhar, basta responder à pergunta: "Porque é o hóspede perfeito de Mona Lisa?", antes do dia 12 de abril.

Radio Latina 1

Gostava de passar uma noite no Louvre?

Para ganhar, basta responder à pergunta: "Porque é o hóspede perfeito de Mona Lisa?", antes do dia 12 de abril.

Consegue imaginar acordar de manhã e ter à sua volta obras tão icónica como a Mona Lisa ou a Vénus do Nilo? O sonho vai tornar-se realidade já em abril, a propósito da comemoração dos 30 anos do Museu do Louvre, em Paris.

Em parceria com o Airbnb, foi lançado um concurso que dará a duas pessoas a possibilidade de dormir numa tenda que se assemelha à famosa pirâmide de vidro construída por I.M. Pei, à situada no exterior do museu. Mas desta vez, a tenda estará situada dentro do museu. Na página oficial do evento pode ler-se o apelo: "Presidentes e celebridades tiveram esta oportunidade. Agora é a sua vez".

Para ganhar a noite no museu basta ir ao site oficial e responder à pergunta: "Porque é o hóspede perfeito de Mona Lisa?", antes do dia 12 de abril.



Anne-Laure Béatrix, diretora-geral Adjunta da instituição, citada pelo jornal The Guardian, acredita que o concurso terá muitos participantes. "Muitas pessoas adorariam passear sozinhas à noite pelo Louvre e queremos que esta seja uma experiência mágica e inesquecível. Com a plataforma Airbnb, esperamos incentivar mais pessoas a descobrir o quão verdadeiramente acessíveis e inspiradoras podem ser as maravilhas da arte", referiu ao jornal inglês.

Ao chegarem, os dois vencedores serão recebidos por um historiador de arte e terão direito a uma tour privada, sem as longas filas habituais. Vão poder apreciar ainda um banquete ao lado da estátua de Vénus de Milo e um concerto acústico num dos quartos de Napoleão III.