Gordon Ramsay paga meio milhão a Ed Sheeran

O conhecido chef quis fazer uma surpresa à filha no seu aniversário.

O chef Gordon Ramsay pagou cerca de 500 mil libras (aproximadamente 580 mil euros) a Ed Sheeran para este atuar na festa de aniversário da sua filha, Tilly.

Segundo uma fonte próxima da família, citada pelo jornal britânico 'The Sun', o famoso cozinheiro, conhecido por programas de televisão como o 'Masterchef' ou 'Hell's Kitchen', quis fazer uma surpresa à filha no seu 18º. aniversário, celebrado no passado dia 16 de novembro.

Sabendo que a jovem é fã do cantor, não terá olhado a meios para lhe proporcionar esse presente inesquecível."O Ed [Sheeran] é o cantor preferido da Tilly [abreviatura de Matilda]", afirmou a mesma fonte, acrescentando que "mesmo a prever que não iria ficar barato", o chef sabia que "significaria muito" para a filha ter o seu artista de eleição a cantar na sua festa de aniversário.

Na página de Facebook, Gordon Ramsay publicou apenas um pequeno vídeo com Tilly, como forma de assinalar os seus 18 anos, sem qualquer referência à atuação de Ed Sheeran.

O chef escocês, de 53 anos, é casado com Tana Ramsay, de 44, e pai de cinco filhos. O mais novo tem menos de um ano, mas não faltou ao aniversário da irmã.