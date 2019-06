A banda luxemburguesa leva na bagagem o último álbum de originais editado em 2018.

Radio Latina 1

Go By Brooks na estrada com "Another Flame"

Fundada por Laetitia Koener, desde 2013 que a banda luxemburguesa Go By Brooks pisa os palcos do país e da Grande Região, com o seu rock melancólico.

Composto por Natalie Koener (voz e guitarra), Nicolas Palumbo (guitarra), Sacha Heck (baixo), Jérôme Moes (teclados) e Tom Roigen (bateria), Go By Brooks é um contraste entre a luz e a obscuridade em homenagem ao músico e poeta Leonard Cohen: "There is a crack in everything. That's how the light gets in".

Após o lançamento do EP, Rivers em 2015 e Oceans em 2016, o grupo produziu, finalmente, o primeiro álbum em 2018. Another Flame, é composto por 10 temas "envolventes" que refletem a incessante busca existencial, o desejo e o compromiso.

O estilo musical continua fiel ao espírito do rock melancólico.

A formação luxemburguesa continua, assim, a promover "Another Flame" com um concerto a 15 de junho, em Dudelange, no âmbito da Festa da Música.

Ouça, abaixo, o tema que dá título ao mais recente álbum dos Go By Brooks.

Acompanhe a atualidade da banda nas redes sociais e no site www.gobybroks.com





Ana Cristina Mendonça Gonçalves