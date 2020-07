O single precede o lançamento do futuro álbum da banda de rock luxemburguesa.

"Go By Brooks" apresenta "How To Sing To A Man"

Após o lançamento do primeiro álbum "Another Flame", em 2018, de terem atuado em vários festivais de Verão e lançado o single "Lost", em outubro de 2019, a banda acaba de editar um novo single intitulado "How To Sing To A Man" que pode ouvir abaixo.

"How To Sing To A Man" é um tema alegre e estival, como a própria banda define, ao contrário dos temas melancólicos a que habituou o público e que são, no fundo, o "cartão de visita" dos "Go By Brooks".

Laetitia Koener, vocalista do grupo, esteve à conversa com a Radio Latina sobre o novo single e os projetos futuros dos Go By Brooks. Ouça a entrevista no Toda a Tarde.

Entrevista, também, disponível em podcast no site da Radio Latina espaço "Artes & Artistas".

Recorde aqui a primeira passagem dos Go By Brooks pela Radio Latina, aquando da saída do álbum "Another Flame".

Siga a atualidade dos "Go By Brooks" no site oficial da banda e nas redes sociais facebook e instagram. Consulte, também, o canal youtube da banda.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

