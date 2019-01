"Bohemian Rhapsody" e "Green Book" foram os grandes vencedores da noite dos Globos de Ouro, com "Roma", o drama de Alfonso Cuarón, a levar também dois prémios, entre os quais o do melhor realizador. Pela noite dentro ficou o desfile das estrelas.

Radio Latina 43

Globos de Ouro: "Bohemian Rhapsody" e Gaga triunfam

Em noite de surpresas, “Bohemian Rhapsody", filme biográfico centrado na vida do músico Freddie Mercury, foi o grande vencedor da 76.ª edição dos Globos de Ouro, ao arrecadar dois dos mais importantes prémios, incluindo melhor filme.



Rami Malek, venceu o prémio de Melhor Ator na vertente de Drama. Foto: AFP

Numa cerimónia marcada por poucos comentários políticos, "Roma", o drama semi-autobiográfico de Alfonso Cuarón, foi eleito melhor filme estrangeiro. A obra filmada a preto e branco na cidade do México valeu a Cuarón o prémio de melhor realizador.



Rami Malek, que dá vida à lenda dos “Queen”, foi eleito melhor ator, categoria para a qual estava nomeado Bradley Cooper, realizador e protagonista de “Assim Nasce Uma Estrela”, um dos filmes derrotados da noite.

"Obrigado a Freddie Mercury por me dar a alegria de uma vida" disse Rami Malek, ao agarrar a estatueta que o distinguiu num filme do produtor e realizador norte-americano Bryan Singer.

O para mais badalado desta temporada, Bradley Cooper e Lady Gaga, ficaram sem os prémios da melhor interpretação. Recorde-se que o prémio do melhor ator dramático foi para a interpretação de Rami Malek, que vestiu a pela de Freddie Mercury no filme "Bohemian Rhapsody".

Lady Gaga Foto: AFP

Apesar disso, Lady Gaga não foi de mãos vazias, levou para casa o galardão da melhor canção, com Shallow, no seu filme "Star Is Born".



