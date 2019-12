Swift é a primeira artista feminina a ser cabeça de cartaz desde Adele, em 2016, e a sexta atração feminina a solo nos 50 anos de história do festival.

Glastonbury 2020. Taylor Swift é a grande atração da 50º edição do festival

Swift é a primeira artista feminina a ser cabeça de cartaz desde Adele, em 2016, e a sexta atração feminina a solo nos 50 anos de história do festival.

O anúncio foi feito pela própria nas redes sociais. Depois de quatro anos sem uma mulher a liderar a lista de convidados, a cantora norte-americana é a grande novidade do maior festival de música do Reino Unido.

"Estou em êxtase para dizer que vou encabeçar o cartaz do Glastonbury no seu 50º aniversário - Até lá! 💋", anunciou a cantora nas redes sociais.



I’m ecstatic to tell you that I’ll be headlining Glastonbury on its 50th anniversary - See you there! 💋 pic.twitter.com/2gJ40mEiDH — Taylor Swift (@taylorswift13) 15 de dezembro de 2019

O fundador do certame, Michael Eavis, também se mostrou muito contente com a confirmação de Swift. "Tenho o prazer de anunciar que Taylor Swift será a manchete do 'Sunday at Glastonbury 2020' (Domingo no Glastonbury). Ela é uma das maiores estrelas do mundo e suas músicas são absolutamente incríveis. Estamos muito felizes", disse, em vídeo.

"She’s one of the biggest stars in the world and her songs are absolutely amazing. We’re so delighted.”



Taylor Swift. Sunday night headliner. Glastonbury 2020. pic.twitter.com/SHp9A4GG4w — Glastonbury Festival (@GlastoFest) 15 de dezembro de 2019

A organizadora do festival, Emily Eavis, acrescentou ainda que "Taylor é uma das maiores e melhores artistas do planeta, e estamos tão felizes que ela vem à Worthy Farm para se juntar a nós nas comemorações do nosso cinquentenário".

Swift, que completou 30 anos na sexta-feira, lançou seu sétimo álbum, Lover, no início deste ano. Foi recentemente anunciado que é o único álbum de 2019 a vender mais de 1 milhão de cópias, ou seja, vendas físicas e digitais, não incluindo 'streams'.

Mulher da década

O ano não podia terminar melhor para a cantora norte-americana. No passado dia 12, Taylor recebeu o prémio Mulher da Década da revista 'Billboard'.

O prémio foi entregue na cerimónia dos troféus Mulheres na Música, que a 'Billboard' organiza há vários anos. Esta 14ª. edição decorreu no Hollywood Palladium, em Los Angeles, e teve a artista como uma das convidadas de honra da noite, já que foi a primeira a ser distinguida com o novo galardão.

HEY THANKS @BILLBOARD 🙏 it was a whole entire party chatting with @jasonlipshutz and Sami Drasin killed it with these photos!! Thank you so much for this honor. 😸 pic.twitter.com/jdZcDhDqsF — Taylor Swift (@taylorswift13) 11 de dezembro de 2019





Ana Patrícia Cardoso