Neste episódio, Rúben Gomes falou-lhe da moda do cabelo à tigela e do quanto será chato [agora] soprar o cabelo dos olhos com máscara. Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 08h30 e 17h25.

Geração Cogumelo. Faz sorrir até o velho que usa fralda.

“Olá meu querido ouvinte que não se esquece dos aniversários dos amigos porque o Facebook alerta. “Olha está a falar comigo!”. Pois estou, malandreco! Tendo em conta que a probabilidade de acertar num ouvinte com este pensamento é de 88% (inventei agora porque gosto de números redondinhos) não é assim um grande feito...”



