A namorada de Cristiano Ronaldo assume: "Casar está nos nossos planos". E fala ainda das suspeitas de gravidez.

Radio Latina 3 min.

Georgina Rodriguez: “Tenho um homem que me ama e cuida de mim”

Georgina Rodriguez deu a primeira entrevista intimista a um programa “Ya Es Mediodía”, do canal de televisão espanhol, Telecinco, onde falou de Cristiano Ronaldo, de amor, sentimentos, filhos e casamento.



A entrevista durou quase um dia e foi feita na casa de Cristiano Ronaldo, em La Finca, no bairro mais caro de Madrid, Espanha.

Georgina Rodriguez surge em robe e toalha na cabeça, no quarto, e enquanto vai falando vai preparando-se para a primeira edição dos Prémios Sesderma, em Madrid, onde será a convidada especial.

Vemos a espanhola a ser maquilhada e penteada pela profissional e amiga que a acompanha sempre e ouvimo-la responder descontraidamente, mas em tom sério às perguntas do entrevistador. No final da entrevista surge já pronta para sair de casa, num visual "fantástico" como diz o entrevistador e a equipa para ir para a gala.

Atualmente, a espanhola, companheira de Cristiano Ronaldo, já é uma mulher muito diferente da jovem empregada de loja, em Madrid, que o futebolista conheceu e com quem assumiu namoro em 2017.

Hoje vivem juntos em Itália, e têm uma filha em comum, Alana Martina, de um ano, mas Georgina Rodriguez também se assume como mãe de Cristianinho Ronaldo, de 9 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de dois anos, todos filhos de Cristiano Ronaldo alegadamente gerados com recurso a barrigas de aluguer.

Além de ser a companheira do futebolista mais popular e admirado no mundo, Georgina é já a espanhola com mais seguidores no instagram, 13,5 milhões. A que se deve este sucesso?, pergunta o entrevistador.

“Porque é muito natural. Mostra o meu dia a dia, como eu realmente sou” responde Georgina.

E quem é realmente Georgina? Pergunta. “Uma pessoa normal. Continuo a ter as mesmas amizades. Continuo a ser eu”.

"Uma mulher feliz"

E quais são as prioridades da vida desta espanhola de 25 anos?

“Sempre quis ser uma mulher feliz ao lado do marido e dos filhos e é isso que sou. Tenho filhos maravilhosos e um marido que me ama e cuida de mim. E eu amo-o, cuido dele e admiro-o muito.”

O “casamento faz parte dos nossos planos, claro que sim", admite a modelo. Mas “não para já”, acrescenta e de seguida faz um ar misterioso, “temos muitos “planos interessantes para o futuro”.

Por agora a prioridade são os filhos. “Temos quatro filhos para educar”.

Suspeitas de gravidez

E quanto às suspeitas de gravidez, da barriguinha proeminente? Nos últimos tempos já por duas ou três vezes são lançados rumores de que Georgina está grávida.

A espanhola ri e explica. “Devo ter uma gravidez de elefante”, pois as fêmeas elefantes estão grávidas durante 18 meses a 22 meses.

O que se passa, confessa, é que “eu realmente gosto de comer, não se percebe?”. E ri-se. Mas “também gosto de cuidar de mim” recordando que fez ballet dos cinco anos até aos 18 anos. Agora treina todos os dias no ginásio em sua casa. Muitas vezes com a companhia dos filhos.

Uma mãe para os filhos de Ronaldo

A boa relação entre Georgina e os três primeiros filhos de Cristiano Ronaldo é evidente.

Por isso, a namorada do jogador da Juventus conta que lhe “custa estar longe deles”.

“As minhas viagens são sempre relâmpago, para chegar a casa rapidamente e levar os meus filhos à escola. (...) É difícil separar-me deles.” E quando está longe telefona-lhes muitas vezes.

“A Alana atende e eles adora e ficam loucos”, com esses telefonemas.

Sobre o companheiro, a espanhola confessa o seu amor por ele, como gosta de cuidar e tratar dele e realça como Cristiano Ronaldo “é uma boa pessoa”.

"Quando tens um bom coração, gostas de ajudar as pessoas. O Cristiano ajuda muitas pessoas e não mostra tudo o que faz", diz Georgina orgulhosa do seu “homem maravilhoso”.