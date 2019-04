Uma das suas preocupações é a alimentação. “Prefiro comer de forma equilibrada do que fazer dietas”, afirmou à revista “Women’s Health Espanha”, em que foi capa.

Georgina Rodriguez revela segredos da sua boa forma

A namorada de Cristiano Ronaldo é uma das mulheres mais famosas do momento em Itália. Aos 25 anos, Gio como é carinhosamente chamada, é uma mulher muito diferente da tímida jovem que Cristiano Ronaldo conheceu como vendedora na loja da Gucci, em Madrid. Hoje, tem 10 milhões de seguidores no Instagram, e é procurada por marcas para ser a protagonista das suas campanhas publicitárias.

Mal chegou a Turim, a casa de alta costura Versace, contratou-a e vestiu-a dos pés à cabeça e Gio colocou diversas fotos nas redes sociais como uma “Versace girl”.

Agora, está a ser promover uma marca de lingerie e fatos de banho e acaba de colocar na sua conta de instagram uma foto em biquíni com a legenda “Saudades do verão”.

A namorada de Cristiano Ronaldo sempre se preocupou muito com a sua imagem e nunca dispensou o exercício físico e uma alimentação saudável, a sua “fórmula secreta” para se sentir bem.



Na sua casa de luxo em Turim, o casal tem um ginásio muito bem equipado e diariamente, Georgina Rodriguez passa lá uma hora por dia, muitas vezes acompanhada da sua personal trainer. Os “agachamentos” são os seus exercícios favoritos.

A espanhola tem um cuidado especial com os glúteos, uma das partes favoritas do seu corpo, o qual gosta de ter bem tonificado e firme, e que gosta de mostrar nas imagens que coloca nas redes sociais.

No ginásio, “aprendi a dar tudo em cada treino, porque assim posso aproveitar o tempo com os meus bebés, família e amigos”, declarou Georgina em entrevista. Por vezes, quando está a brincar com os filhos, Georgina aproveita para fazer alguns exercícios, como já mostrou nas redes sociais.

Além destes exercícios físicos, o jogging e a dança são outros dos seus rituais de boa forma.

Outra das suas preocupações é a alimentação. “Prefiro comer de forma equilibrada do que fazer dietas”, afirmou à revista “Women’s Health Espanha”, em que foi capa.

Uma regra que segue para toda a família. Também Cristiano Ronaldo tem de seguir uma dieta muito saudável e específica e, para os quatro filhos, Cristianinho, de 8 anos, Eva e Mateo, de 22 meses e Alana, de um ano, Georgina também se preocupa em elaborar refeições com alimentos frescos e sem gorduras saturadas.

Na entrevista à referida revista Gio disse ser “uma mulher prática” e criticou a forma como as mulheres se tratam umas às outras. “Acho que se as mulheres não se criticassem tanto umas às outras, o Mundo seria melhor. Muitas vezes, somos nós o nosso pior inimigo. Juntas conseguimos ser mais fortes”.

