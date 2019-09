A namorada de Ronaldo escolheu um conjunto de seda de 1200 euros, em saldo, para ir à semana da moda de Milão. E fez furor.

Radio Latina 5

Georgina Rodriguez já dita as tendências da moda

A namorada de Ronaldo escolheu um conjunto de seda de 1200 euros, em saldo, para ir à semana da moda de Milão. E fez furor.

A namorada de Cristiano Ronaldo foi uma das convidadas que mais chamou ontem a atenção dos repórteres fotográficos, no segundo dia da Semana da Moda de Milão.

O evento na capital da moda que é mesmo ao lado da sua cidade, Turim, onde está a morar porque Cristiano joga na Juventus.

Além da sua conta de instagram ser seguida por mais de 13 milhões de internautas, a espanhola adora ser também uma fashionista. e ditar as tendências da moda.

Georgina Rodriguez, de 25 anos, chegou ao local onde iria decorrer o desfile da designer Alberta Ferretti com um conjunto de calças e camisa de seda com o mesmo estampado, o monograma da marca da designer.

As peças são novíssimas, do avanço de temporada da coleção deste outono, em tons de creme e castanho. Para completar o look Georgina juntou umas jóias e uns saltos altos.

O conjunto de seda da namorada de Cristiano Ronaldo de Ferretti está atualmente em saldo, no site italist. A túnica que custava 682 euros, agora baixou para 620 euros e as calças largas que custavam 732 euros agora o preço desceu para 665 euros. Ou seja, por 1285 euros pode ficar com este look de Georgina Rodriguez.

Veja as outras peças desta coleção com o monograma de Alberta Ferretti.

5

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.