Georgina e Rita Pereira têm gostos caros e iguais

A namorada de Cristiano Ronaldo e a atriz portuguesa apreciam as mesmas peças de roupa e possuem o mesmo estilo. Veja as 8 semelhanças.

Georgina Rodriguez é a influencer mais famosa de Espanha, com 14,5 milhões de seguidores. Rita Pereira é a que possui mais fãs em Portugal, 1,2 milhões.

As duas têm paixão pela dança e pelo desporto e apreciam os mesmo criadores e as mesmas peças de vestuário e acessórios.

Georgina e Rita usam peças com o mesmo monograma da designer Alberta Ferretti. A espanhola num estilo mais clássico, juntando uma camisa às calças. Rita Pereira muito mais casual, com um blusão. Enquanto o conjunto da atriz custa 1940 euros, de acordo com os preços do site da marca, o de Georgina fica-se pelos 1445 euros.









Ambas usam com frequência botas de cano acima do joelho, ou 'over-the-knee boots' e gostam de conjugar com peças mini.









No instagram, as duas gostam de mostrar os corpos tonificados.









Georgina e a atriz portuguesa são 'viciadas' em exercício físico para se manterem em forma e com curvas bem visíveis.











Georgina e Rita já foram capa da revista Women's Health.





Sempre que podem adoram usar roupa casual e tenis.







Vestidos sensuais fazem parte do guarda roupa de ambas.





No instagram, Georgina e Rita já publicaram fotos em lingerie, porque lhes apeteceu ou devido a contratos publicitários.









Vestidos colantes e mini também são do agrado das duas.







Paula Santos Ferreira