Radio Latina 2 min.

George Clooney teme pela segurança da família

Ator receia que o mais recente trabalho da mulher, um processo judicial contra o estado islâmico, ponha em causa o bem-estar do casal e dos filhos. Amal Clooney é uma das mais famosas e prestigiadas advogadas de direitos humanos do mundo.

O ator norte-americano George Clooney declarou recentemente ao site Hollywood Reporter que tem "medo" que a sua família venha a ser "alvo de um ataque terrorista", devido ao trabalho da mulher, Amal Clooney, que é advogada de direitos humanos. Em entrevista para um podcast da publicação "Scott Feinberg's Awards Chatter" o ator afirmou que Amal está a iniciar o primeiro julgamento contra o estado islâmico. "É a primeiro vez que o ISIS vai a tribunal e nós temos problemas reais de segurança [por causa disso], problemas com que temos de lidar diariamente", revelou.

Amal Clooney é uma das mais famosas e prestigiadas advogadas de direitos humanos do mundo. Juntamente a colega Nadia Murad, yazidi e Prémio Nobel da Paz 2018, integram a equipa de defesa daquele que é o primeiro processo movido contra o estado islâmico (ISIS), e que começou no dia 9 de abril, em Munique, na Alemanha. No caso, uma alemã do ISIS é acusada de crimes de guerra e assassinato de uma menina yazidi. Amal e Nadia estão entre os representantes da mãe da menina.

A própria mulher de Clooney representa Murad e milhares de mulheres e crianças yazidi contra a organização terrorista, num processo que ainda não arrancou, mas de que se tem vindo a falar desde 2014. A advogada pede o julgamento e punição de vários membros da ISIS pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. A própria Nobel da Paz 2018, Murad, foi raptada e traficada como escrava sexual por 12 militares do ISIS e quer processar a organização por crimes de guerra e violência sexual.

Perante a ativa participação da sua mulher nestes casos, Clooney disse temer que a sua família esteja "em perigo" e que aumentou inclusive as medidas de segurança em torno da família, incluindo os filhos gémeos, Alexander e Ella, que celebram dois anos, a dia 6 de junho. "Nós não queremos que nossos filhos sejam alvos, por isso, temos de estar muito atentos. Mas também temos de viver as nossas vidas, e não nos escondemos nos cantos".

Também Amal Clooney confessou recentemente os seus receitos perante a decisão de levar o caso de Nadia Murad a tribunal. Numa entrevista ao programa "Today Show", nos EUA contou que discutiu o assunto com o marido antes de se envolver profissionalmente na causa. "Discuti [a decisão] com meu marido antes de assumir algo tão importante assim [...] Estamos cientes de alguns dos riscos envolvidos", disse à jornalista Cynthia McFadden.

"Ele [George Clooney] conheceu a Nadia e acho que foi movido pelas mesmas razões que eu. Entendeu que este é o meu trabalho", acrescentou também.

"Gostaria George Clooney de voltar a ser uma pessoa comum, anónima?", questionou o autor do podcast da Hollywood Reporter. O ator assumiu que sim, referindo hábitos diários como "passear em Central Park", em Nova Iorque. E mencionou os episódios frequentes com as fotos dos filhos. Uma vez o casal chegou tentar ir passear como qualquer outra família normal mas sem sucesso. "Nós tentámos, mas mal saímos pela porta da rua toda a gente nos cercou. Há uma recompensa sobre as cabeças dos meus filhos por uma fotografia", lamentou.