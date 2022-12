Graças à diminuição dos preços dos produtos petrolíferos, a taxa anual de inflação fixou-se nos 5,9%. Só no mês de novembro a taxa diminuiu 0,2% relativamente ao mês de outubro, segundo os últimos dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec).

Gasóleo de aquecimento mais barato. Fatura diminuiu 15,5%

Em novembro, cada litro de gasóleo custou menos 7,4% aos automobilistas. Quanto ao gasóleo de aquecimento, o montante da fatura diminuiu de 15,5%. Uma diminuição que se deve sobretudo à ajuda financeira do Estado que entrou em vigor a 1 de novembro. O apoio público passou de 7,5 para 15 cêntimos por litro.



A gratuitidade das estruturas de acolhimento (maison relais) também tem tido um impacto positivo no consumidor. Em média, os pais pagaram menos 4,6% pelo acolhimento extracurricular dos filhos. Também a gratuitidade das cantinas escolares durante o período escolar, traduz-se numa diminuição de 12% dos preços nas cantinas, comparando com o mês anterior. A taxa anual de inflação fixou-se em 5,9% em novembro, contra 6,9% em outubro.

Apesar da diminuição da taxa de inflação, o Statec prevê que haverá uma indexação salarial, no início do próximo ano. Em abril seguirá outra tranche, que corresponde à que deveria ter acontecido em junho de 2022. Prevê ainda um terceiro aumento salarial no quarto trimestre de 2023. No entanto, tudo depende da evolução dos preços.

Dois casos de tuberculose detetados nas escolas do Luxemburgo

Foram detetados dois casos de tuberculose nas escolas do Luxemburgo, nos últimos seis meses. Mais concretamente, um caso foi detetado numa escola e o outro num atelier de tempos livres (maison relais, em francês). Ao todo, na população em geral, entre os meses de janeiro e outubro deste ano, foram diagnosticados 40 casos de tuberculose no país. Os números constam numa resposta parlamentar dos ministro da Saúde, Paulette Lenert, e da Educação, Claude Meisch.

Segundo os governantes, os procedimentos preveem que a pessoa infetada tenha de ser tratada no hospital até que seja excluído o risco de contágio. Quanto às crianças que estiveram em contacto com a pessoa infetada serão testadas na escola pela Inspeção Sanitária ou serão chamadas à Liga Médico-Social para efetuar o teste. Em ambos os casos será necessário uma autorização parental.

Note-se que todos os casos de tuberculose pulmonar detetados no Luxemburgo têm de ser comunicados à Inspeção Sanitária, da Direção de Saúde. A transmissão da tuberculose é direta. Quando a pessoa fala, espirra ou tosse, pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso podem passar para outro indivíduo, contaminando-o. Não há sintomas específicos, mas os sinais de alerta mais comuns são uma tosse que se prolonga para além de duas semanas e não melhora com a medicação habitual. Tosse que pode ser acompanhada de suores durante a noite, emagrecimento, falta de forças, cansaço, febre ao fim do dia e por vezes expetoração com sangue.

Gare. Um ferido em agressão com arma branca

Ataque à arma branca na capital. Uma pessoa ficou ferida numa agressão com arma branca. O caso foi registado às 10 horas da manhã desta quarta-feira, na rua de Estrasburgo, no bairro da Gare, na Cidade do Luxemburgo.

Sobre a vítima, a polícia revela apenas que foi transferida para o hospital.

Sobre o agressor, sabe-se que foi detido por ordem do Ministério Público.

Kayl angaria fundos para vítimas de incêndio mortal

A comuna de Kayl está a angariar fundos para as vítimas de incêndio mortal. O apelo lançado pela autarquia no Facebook gerou, quase de imediato, uma onda de solidariedade por parte dos habitantes, que, segundo o jornal Contacto, se têm juntado para ajudar as vítimas do incêndio e doar materiais necessários à reconstrução e peças de vestuário.

O incêndio de terça-feira, na rua du Commerce, em Kayl, tirou a vida a um menino de seis anos, fez dez feridos e destruiu as casas de várias famílias.

Inundações em Portugal fazem pelo menos uma vítima mortal

Uma morte, inundações e estragos. São as consequências do mau tempo em Lisboa. A capital portuguesa esteve em alerta vermelho até às duas da madrugada desta quinta-feira, com mais de 800 ocorrências registadas.

A chuva intensa e trovoada que se fizeram sentir ontem causaram estragos e cheias em várias zonas do país, mas em particular no distrito de Lisboa.

Uma mulher com cerca de 55 anos, que morava numa cave em Algés, concelho de Oeiras, não resistiu à forte inundação causada pela chuva, acabando por morrer.

Conselho da UE vota hoje adesão da Bulgária, Roménia e Croácia a Schengen

Rumo ao alargamento do espaço Schengen. Bulgária, Roménia e Croácia devem juntar-se aos países-membros deste espaço europeu de livre circulação.

Os ministros dos Assuntos Internos da União Europeia (UE) reúnem-se hoje em Bruxelas para o voto destas três entradas.

Schengen é o nome de uma localidade luxemburguesa onde foi assinado o acordo que tem o mesmo nome, dando origem à livre circulação.

Putin admite usar armas nucleares mas só em resposta a ataque inimigo

O Presidente russo, Vladimir Putin, admite que poderá utilizar armas nucleares, mas só “em resposta” a um eventual ataque inimigo desse tipo ao território da Rússia.

O chefe de Estado russo, que já várias vezes emitiu ameaças de utilização de armas nucleares desde que invadiu a vizinha Ucrânia, a 24 de fevereiro deste ano, disse que “em nenhuma circunstância” iniciará um ataque nuclear, ou seja, a Rússia nunca será a primeira a recorrer ao seu arsenal nuclear.

Ao mesmo tempo, o dirigente russo reconheceu que está a aumentar a probabilidade de uma guerra nuclear.

O líder russo insistiu ainda que as armas nucleares do país se encontram num estado “mais avançado e moderno” que o arsenal de outras potências atómicas.

Portugal prossegue com preparação para embate frente a Marrocos

A seleção portuguesa de futebol prossegue hoje com a preparação para a partida dos quartos de final do Campeonato do Mundo, com Marrocos, no sábado, num apronto em que Fernando Santos deverá contar com todos os elegíveis.

Ontem, o selecionador teve à disposição no relvado do centro de treinos apenas os suplentes não utilizados e aqueles que foram lançados no decorrer da vitória sobre a Suíça (6-1). Já o próximo adversário de Portugal chega aos quartos depois de eliminar a Espanha.

O Portugal – Morrocos joga-se no sábado, quando forem 4 horas da tarde no Luxemburgo.

Taça da Liga. FCP Porto – Desportivo de Chaves

A bola não para de rolar mesmo fora dos relvados do Mundial do Catar. Em Portugal, o FC Porto visita hoje o Desportivo de Chaves, em jogo da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga. A partida está agendada para as 8 da noite.

O FC Porto ocupa o quarto e último lugar, com um ponto, em igualdade com o adversário de hoje, ambos com menos um ponto em relação a Mafra e Vizela, que têm mais um encontro disputado, num grupo em que apenas o vencedor se apura para os quartos de final.

Já o detentor do troféu, o Sporting, ficou ontem a um ponto de se qualificar para os quartos de final. Venceu o Rio Ave, por 2-0, na segunda jornada do Grupo B.

Redação Latina | LUSA || Foto: Getty Images