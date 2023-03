A seleção nacional de futebol tem cada vez mais jogadores a atuar no estrangeiro. Para o jogo de domingo contra Portugal, a contar para o grupo J de qualificação para o Europeu de 2024, há apenas dois jogadores que atuam na Liga BGL: Ralph Schon (Wiltz) e Dejvid Sinani (F91 Dudelange).

Futebol. Seleção do Luxemburgo cada vez mais profissional

A seleção nacional de futebol tem cada vez mais jogadores a atuar no estrangeiro. Para o jogo de domingo contra Portugal, a contar para o grupo J de qualificação para o Europeu de 2024, há apenas dois jogadores que atuam na Liga BGL: Ralph Schon (Wiltz) e Dejvid Sinani (F91 Dudelange).

Comparando com o último embate no Grão-Ducado, entre os ‘leões vermelhos’ e Portugal, há agora menos quatro jogadores não profissionais. No jogo de 17 de novembro de 2019 (qualificação para o Euro2020), no ainda Estádio vestusto Josy Barthel, havia seis convocados da Liga BGL: Daniel da Mota (Rancig), Danel Sinani (F91 Dudelange), Stefano Bensi (Fola), Aldin Skenderovic (Niederkorn), Ralf Schon (Strassen) e Emanuel Cabral (Fola).



Uma partida cujo relato poderá ouvir, em direto, na Rádio Latina.

Em maio de 2022, o Luxemburgo era citado pelo observatório do futebol do 'Centre International d'Etude du Sport' como o país com a taxa mais elevada de futebolistas nacionais a jogar no estrangeiro desde 2017. O Luxemburgo tinha nessa altura 25 jogadores em campeonatos estrangeiros, mais 19 do que em 2017, ou seja, um aumento de 238%.

Quanto aos jogadores lusófonos, para o jogo de domingo há sete convocados: Gerson Rodrigues (Al Wehda), Mica Pinto (Sparta Roterdão), Marvin Martins (Áustria Viena), Leandro Barreiro (Mainz), Christopher Martins (Spartak Moscovo), Yvandro Borges (Borussia Mönchengladbach) e Tiago Pereira (Borussia Mönchengladbach).

Luxemburgo-Portugal. FLF assume que venda de bilhetes em pacote é estratégia comercial Esgotaram bilhetes a 100 e 600 euros para o Luxemburgo-Portugal. Restam ingressos à venda por 200 euros.

Já no jogo de 2019 havia menos dois lusófonos convocados. Emanuel Cabral (Fola Esch), Marvin Martins (FC Karpaty Lviv), Leandro Barreiro (Mainz), Gerson Rodrigues (Dynamo Kiev) e Daniel da Mota (Racing) formaram nesse ano as opções do selecionador luxemburguês.

Selecionador continua a ser o mesmo. Luc Holtz comanda os ‘leões vermelhos’ desde 2010. Começou a sua carreira de jogador em 1990 e pendurou as chuteiras em 2007, aos 38 anos, tendo representado a seleção nacional como jogador (centro-campista) durante 11 anos.

O jogo Luxemburgo - Portugal, em Kockelscheuer, começa às 20h45 de domingo e vai ter na assistência o Grão-Duque Henri, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e os primeiros-ministros António Costa e Xavier Bettel.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa no jogo Luxemburgo-Portugal de 26 de março O chefe de Estado e o chefe do Executivo vão também motivar os portugueses a inscreverem-se para votar nas eleições comunais.

A Rádio Latina vai acompanhar o jogo e a visita das personalidades políticas e dos adeptos portugueses ao Luxemburgo. A rádio irá também transmitir o relato da partida de apuramento para o Euro2024 em simultâneo com a Antena1.

Antes disso, o Luxemburgo joga esta noite na Eslováquia e Portugal recebe o Liechtenstein, com ambos os jogos marcados para as 20h45.

26 de março. Capital reforça autocarros para o jogo Luxemburgo-Portugal

A autarquia da capital vai reforçar o serviço de autocarros de e para o estádio nacional, em Kockelscheuer, para o transporte do público que vai assistir ao jogo de futebol entre Luxemburgo e Portugal. O jogo no "Stade de Luxembourg" faz parte do calendário do grupo J de qualificação para o Europeu de 2024 e vai ter casa cheia, cerca de 10 mil pessoas, incluindo o Grão-Duque Henri, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e os primeiros-ministros António Costa e Xavier Bettel. Para esta partida, a comuna da Cidade do Luxemburgo vai aumentar o número de viagens até ao estádio, entre as 18h e as 20h45, a partir de vários pontos. Da estação central (bairro da Gare), a linha n° 39 terá autocarros com trajeto direto a cada cinco minutos e a linha 18 terá a cada 15 minutos. Haverá também autocarros a cada cinco minutos a partir do P+R de Kockelscheuer e do P+R Lux-Sud (entre Howald e Cloch d'Or). Depois do jogo, entre as 22h30 e as 23h30, os autocarros continuam a circular com maior cadência para transportar o público no regresso aos pontos de partida.

