Fred Hormain...o virtuoso

O artista apresentou, na Radio Latina, o seu projeto a solo "Mister Goldhand".

Fred Hormain é conhecido e apreciado pela sua versatilidade musical. Formado em musicologia e em saxofone e jazz é, também, multi-instrumentista o que lhe permite "viajar" sem limites através da sua música.

São vários os projetos musicais que integra no Luxemburgo e além-fronteiras e o funk é um dos ritmos com que se apresenta em palco.

A solo apresenta-se como "Mister Goldhand" e foi na Radio Latina, que deu a conhecer o seu universo musical diversificado, intimista, repleto de energia, funk, jazz, música eletrónica e rock. durante uma entrevista / showcase que pode ouvir baixo, também disponível em podcast no site da Radio Latina.

A música de "Mister Goldhand" é uma autêntica junção de estilos musicais que vão desde o jazz, ao rock, passando pelo funk e pelo groove:

O artista continua a compor e a presentear os fãs com singles de exceção até ao "reencontro" com o público e o lançamento de um novo álbum ainda sem data prevista.

Saiba mais sobre a atualidade e novidades de Fred Hormain, aliás, "Mister Goldhand", no seu site oficial, no facebook, no canal youtube e descubra outro dos seus projetos musicais.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

