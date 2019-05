Desde a dança dos louva-deus no arame, aos esquilos fotógrafos ou ao urso envergonhado, estão entre as imagens candidatas ao Comedy Wildlife Photography Awards 2019.

Fotos. Quem é o mais cómico destes animais selvagens?

A lontra parece mesmo estar a rir-se, o esquilo e o urso estão aparentemente envergonhados e o primata protagoniza uma macacada com o objetivo de fazer rir. Charles Darwin teorizou que os animais têm emoções tal como nós, pressuposto que foi caindo em desgraça na comunidade científica. Agora, o argumento parece ganhar força com o prestigiado neurocientista português António Damásio que vem corroborar a ideia de Darwin. Os animais "têm mecanismos desenvolvidos de emoções", considera Damásio.



Mas, enquanto a ciência não se decide unanimamente quanto à capacidade emocional dos animais, o senso comum pode continuar a considerar que sim, sendo os prémios de fotografia "Comedy Wildlife" (Vida selvagem em comédia, em português) a prova disso. O concurso premeia as fotografias mais divertidas tiradas a animais e volta a ter nova edição este ano.

A organização do concurso divulgou recentemente algumas das fotografias candidatas. Nas imagens pode ver-se, por exemplo, uma dupla louva-deus a posar para a lente do fotógrafo, exibindo os seus dotes artísticos, um urso polar a acenar para a câmara; ou ainda dois mochos que tem reações apostas à aproximação do fotógrafo.

18 A felicidade da coruja do Ártico ao ser escolhida para a fotografia. Foto: Vicki Jauron

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A felicidade da coruja do Ártico ao ser escolhida para a fotografia. Foto: Vicki Jauron O riso da lontra marinha ao vencer a aposta de quem ganhou a Eurovisão. Foto: Andy Harris É um arbusto? Não, é um veado camuflado. Foto:Mike Rowe Mais um esquilo envergonhado. Foto: Isabelle Morozzo Um guarda-rios vaidoso pelas cores das suas penas. Foto: Abu-Galy "Não voltam a chegar tarde, ouviram?", ralha o pai leão-marinho. Foto: Nicolas Beyfus O urso que não gosta de ser fotografado. Foto: Eric Fisher "Como é que conseguem? A água está tão fria", diz o pato friorento. Foto: Ross La Manna O ar bonacheirão da coruja. Foto: Kenneth Tinkham "Será que assim me confundem com um urso polar?", pensa o pequeno primata. Foto: Roie Galitz A coruja espantada e a mal-disposta. Foto: Robert Palmer O acenar do urso polar ao fotógrafo. Foto: Barry Chapman O pinguim zangado virou as costas em sinal de protesto. Foto: Eric Keller "Agora sou eu quem tira a foto e tu quem posas", diz um esquilo ao outro. Foto: Bob Riach "Não, não me tires a foto, hoje não estou nos melhores dias", diz o esquilo. Foto: Diane Marshman A perigosa dança dos louva-deus em cima do arame. Foto: Hasan Baglar A dança sincronizada dos pinguins. Foto:Andre B. Erlich O pato para o voo para posar para a lente da câmara. Foto: David Steeves

A ideia dos "Comedy Wildlife Photography Awards" partiu dos fotógrafos profissionais Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, que queriam "criar um concurso fotográfico que se focasse no lado mais leve da vida selvagem". Em 2015 foi realizada a primeira edição com o obetivo de mostrar ao mundo o lado mais divertido da vida animal e, ao mesmo tempo, "promover a conservação da vida selvagem e dos seus habitats", indica a organização em comunicado.

Feito em parceria com a Born Free Foundation, uma ONG especializada na proteção animal, o concurso procura garantir, através de uma “mensagem positiva” que “os animais deste planeta continuarão aqui para a próxima geração”. É a quinta vez que o concurso elege as imagens mais cómicas de animais captadas no seu habitat natural em prol da sua preservação.

Na edição deste ano é feita a pergunta: “O que pode cada um de nós fazer em casa para proteger a fauna?”

As inscrições para o Comedy Wildlife Photography Awards 2019 estão abertas até ao dia 30 de junho, mas ainda não se sabe quando serão anunciados os vencedores. Sabe-se apenas que o grande premiado vai poder fazer um safari no parque natural Maasai Mara, no Quénia.

Paula Santos Ferreira