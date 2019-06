Apesar de ainda estarem de luto, Henri e Maria Teresa marcaram presença num dos eventos religiosos mais tradicionais do Luxemburgo.

Fotos. Os Grão-Duques na Octave

Os Grão-Duques do Luxemburgo, Henri e Maria Teresa, ainda de luto pela morte do Grão-Duque Jean, não quiseram deixar de participar na procissão e na missa de encerramento da Octave, um dos eventos religiosos mais tradicionais do Luxemburgo.

A acompanhar Henri e Maria Teresa estiveram os seus dois filhos mais velhos e cunhadas, o príncipe herdeiro Guillaume e a sua mulher Stéphanie de Lannoy, e o príncipe Félix e Claire. A família real acompanhou a procissão por algumas ruas da cidade do Luxemburgo e assistiu à cerimónia religiosa na Catedral Notre-Dame.

Porém, ao contrário do que é tradição, os duques não apareceram à varanda do Palácio Real após as celebrações religiosas, como habitualmente o fazem. Isto, porque, segundo recorda a revista francesa Paris Match, o Tribunal do Luxemburgo decreta seis semanas de luto pela morte do Grão-Duque. Tendo o Grão-Duque Jean, pai de Henri, falecido no passado dia 23 de abril, no dia 26 de maio, dia da Octave, ainda não estavam completas as seis semanas de luto.

A Octave, uma tradição luxemburguesa que data do século XVII, é dedicada à Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. padroeira do Grão-Ducado. Todos os anos, aproximadamente 90 mil fiéis oriundos da Grande Região, participam nas várias cerimónias religiosas, que este ano decorreram entre os dias 13 e 26 de maio.

