Fotos. Eis o bebé real de Meghan e Harry

O príncipe Harry e Meghan Markle apresentaram esta manhã o filho ao mundo, tal como prometido. Durante a curta aparição aos jornalistas na residência dos duques em Frogmore Cottage, Windsor, o bebé dormiu ao colo do pai Harry. O 'bebé Sussex' como é chamado ainda não tem nome escolhido, mas nas casas de apostas inglesas, Albert, Arthur e Alexander são os nomes preferidos. O anúncio será feito nas próximas horas pelo Palácio de Buckingham, segundo a imprensa britânica.

Meghan Markle sorridente foi a primeira a responder às perguntas dos jornalistas, um grupo muito restrito de repórteres escolhido pelo casal. Ao lado do príncipe William, a duquesa de Sussex declarou que os dois dias desde o nascimento do bebé têm sido "fantásticos". "Tem sido uma experiência muito emocionante, mágica. Tenho os dois melhores rapazes do mundo. Não podia estar mais feliz", disse Meghan a sorrir. Entre declarações, a duquesa olhava enternecida para Harry e para o bebé, acariciando este último na face. O menino continuava a dormir tranquilamente.



A ex-atriz contou aos repórteres que o menino "é muito doce, muito calmo". E considerou que os últimos dias têm sido "um sonho" e "muito especiais". Repondendo à pergunta sobre com quem se parece o bebé real, príncipe Harry mostrou-se indeciso. Os bebés "mudam a cada dia", afirmou apenas.

Mais uma vez, o filho mais novo da princesa Diana declarou estar a adorar a paternidade. "É fantástico", acrescentou. "Ainda só se passaram dois dias e meio, três dias mas estamos excitadíssimos". Agora os duques poderão usufruir do tempo com o bebé e verem "muito devagarinho, o bebé crescer".

Na apresentação oficial do primeiro filho, Meghan Markle usou um vestido branco, do mesmo tom da manta do bebé e saltos altos. Ao seu lado, o marido continuava com a mesma expressão de felicidade com que comunicou à imprensa o nascimento do filho, mas agora mais calmo. O príncipe Harry não foi o primeiro a apresentar o seu filho ao colo, também o seu irmão William apresentou o primogénito George, com o bebé ao colo, ao lado de Kate.

O bebé Sussex nasceu na madrugada de segunda-feira, dia 6, pelas 05h26, com 3,260kg. Nesse mesmo dia, e após o anúncio do Palácio de Buckingham, como manda o protocolo Real, o príncipe Harry falou à imprensa, não escondendo a sua felicidade: "A Meghan e eu tivemos um menino. Eles estão os dois incrivelmente bem e está a ser uma experiência fantástica!", declarou na altura.

Ao contrário do que sucedeu com Harry e William, que foram apresentados aos ingleses à saída da maternidade, os duques de Sussex decidiram quebrar a tradição ao não anunciar o local do nascimento do bebé e só apresentar o bebé ao mundo dois dias depois, neste caso em casa, a um grupo reservado de jornalistas.