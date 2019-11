Rainha e princesas de fato comprido e jóias reais, rei e príncipes de fraque e condecorações. Veja as imagens e o video da fabulosa receção.

Fotogaleria. Reis da Suécia oferecem jantar de gala no palácio

Rainha e princesas de fato comprido e jóias reais, rei e príncipes de fraque e condecorações. Veja as imagens e o video da fabulosa receção.

Os reis da Suécia abriram terça-feira, à noite, as portas do palácio real para um jantar de gala a rigor. Gustavo e Sílvia acompanhados pelos seus filhos, a princesa herdeira Victoria e o marido, o príncipe Daniel, mais o príncipe Carlos Felipe e a princesa Sofia receberam representantes do corpo diplomático, do parlamento, do governo, do mundo das artes, ciências e cultura. O objetivo dos reis foi oferecer-lhes um jantar de homenagem, evento que os monarcas costumam realizar pelo menos duas vezes por ano.

Desta vez estiveram ausentes da cerimónia a princesa Madalena e o seu marido Chris O'Neill que se encontram a viver na Florida.

A rainha e as princesas levaram vestidos longos, que completaram com tiaras e jóias pertencentes à casa real. O rei Gustavo e os príncipes vestiram-se de fraque e colocaram as suas condecorações. Também entre os convidados o dress code foi muito formal, apropriado para um evento desta natureza, uma jantar num palácio real.

