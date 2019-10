O Grão-Duque Henri e outros reis e rainhas de todo o mundo estiveram esta manhã na cerimónia de entronização de Naruhito, em Tóquio.

Fotogaleria. Realeza junta na ‘Coroação’ do novo imperador do Japão

A entronização do novo imperador do Japão, Naruhito, que decorreu esta manhã, de terça-feira, dia 22, no Palácio Imperial em Tóquio, foi rodeada de muito luxo, diamantes e cabeças coroadas.



Grão-Duque do Luxemburgo esta manhã em Tóquio. AFP

Monarcas de todo o mundo, assim como governantes de mais de 190 países, e personalidades de relevo, entre centenas de convidados, deslocaram-se à capital do Japão, para assistirem às celebrações da entronização do novo imperador Naruhito e da imperatriz Nasako.

Embora tivesse sido coroado em março passado, só hoje e amanhã, 22 e 23 de outubro, a casa real decidiu celebrar com pompa e circunstância o tradicional ritual Sokuirei Seiden-nohi.

Esta manhã, aconteceu o momento alto das celebrações, com a cerimónia de investidura, do imperador no seu Palácio, em Tóquio.

7 Imperador Naruhito. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Imperador Naruhito. AFP Imperatriz Masako. AFP AFP Kazuhiro NOGI / POOL / AFP) AFP AFP AFP AFP

Tudo aconteceu no salão de estado onde se encontra o trono de crisântemo, que mede 6,5 metros de altura e pesa oito toneladas. Este trono serve apenas para o momento da entronização.

Monarcas de todo o mundo

Muitos foram os monarcas presentes, como o Grão-Duque Henri do Luxemburgo que viajou sozinho devido à Grã-Duquesa se encontrar em convalescença, o príncipe Carlos de Inglaterra, os reis da Holanda, Williem e Máxima, os da Bélgica, Philippe e Mathilde, os de Espanha, Felipe e Letizia, o rei da Noruega, Carlos Gustavo e a filha Princesa Vitória, os reis do Butão, Jigme Khesar Namgyel e Jetsun, os príncipes Frederico e Mary da Dinamarca e o príncipe Haakon da Noruega. Isto além dos políticos e muitas outras figuras de relevo. Cá fora, uma multidão seguia as cerimónias por ecrãs.

14 Reis da Holanda. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Reis da Holanda. AFP Reis da Bélgica. AFP Reis da Malásia. AFP Reis de Espanha com o Emir do Qatar. AFP Príncipes da Dinamarca. AFP Rei Gustavo da Suécia com a filha Princesa Victória. AFP Príncipe Carlos de Inglaterra. AFP AFP Príncipe Haakon da Noruega. AFP Reis do Butão. AFP AFP Alguns dos monarcas a assistir à cerimónia. AFP Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. AFP Nicolas Sarkozy. AFP